Polis yeni doğum yapmış bir öğretmeni almak için doğumhanenin kapısına dayandı

Kitlesel Kırım, Anneler Günü’nde anneleri hedef alarak devam etti. Polis Aysun Demir’i gözaltına almak için doğumhanenin kapısına dayandı.





İngilizce öğretmeni Aysun Demir, ikinci çocuğunu doğurmak için Zonguldak Ereğli Özel Ekomar Hastanesi’ne yattı. Sezeryanla bir kız çocuğu dünyaya getiren Demir, kanamasının durmaması üzerine özel bakıma alındı.





Aysun Demir’in doğuma alınmasından kısa süre sonra polislerin hastaneye geldiği ve doğumhanenin kapısına kadar dayandıkları öğrenildi.





Demir’i gözaltına alıp Zonguldak Emniyeti’ne götürmek isteyen polislerin, kanamanın durmaması üzerine beklemeye başladıkları öğrenildi.





Yeni doğum yapmış Aysun Demir’i gözaltına almak için hastane önünde sürekli polis ekibinin beklediği öğrenildi. Demir’in taburcu olur olmaz bebeğiyle birlikte gözaltına alınıp Zonguldak Emniyeti’ne götürülmesi bekleniyor.