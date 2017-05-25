Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesinin Türkiye Raporu açıklandı... /25 Mayıs 2017 13:32

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesinin Türkiye Raporu açıklandı...

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) heyetinin 10 Mayıs’ta başlayan Türkiye’deki incelemeleri dün tamamlandı.

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesinin Türkiye Raporu açıklandı...

Avrupa Konseyi İşkenceyi Önleme Komitesi (CPT) karakol, cezaevi ve geri gönderme merkezlerindeki durumu incelemek üzere Türkiye'ye bir heyet gönderdi. Batman, Siirt, Diyarbakır, Ankara, İstanbul, Trabzon ve İzmir'de inceleme yapan heyetin gündeminde, Abdullah Öcalan'ın tutuklu bulunduğu İmralı Cezaevi de vardı.

Wolfgang Heinz başkanlığındaki CPT heyetinin 10 Mayıs’ta başlayan Türkiye’deki incelemeleri dün tamamlandı. 6 kişilik heyette, uzmanlar ve psikiyatristler de yer aldı. CPT’den yapılan yazılı açıklamada, gezinin amacı şu cümlelerle açıklandı:

“Ziyaretin esas amacı, polis/jandarma tarafından gözaltına alınan kişilerin muayenesi ve yabancılara yönelik ceza infaz kurumlarında ve gözaltı merkezlerinde yaşanan durumun incelenmesi idi. Bu amaçla, delegasyon, ülkenin farklı yerlerinde çeşitli gözaltı merkezlerinde gözaltındaki kişilerle görüştü. Heyet, ziyaret sırasında, ilgili makamlarla birlikte İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan tutukluların durumuyla ilgili bazı konuları görüştü.”

Heyet, ziyaret sırasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanlığı yetkilileriyle bir araya geldi. Heyet 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gözaltına alınanlara işkence yapıldığı iddialarıyla ilgili olarak da Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman ile görüştü.

Baş Ombudsman Şeref Malkoç ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Ankara Ofisi temsilcileri ve sivil toplum örgütleri ile toplantılar yapan CPT heyeti, ön incelemelerini Türk makamlarıyla paylaştı. Heyetin ziyaret ettiği yerler arasında Ankara, İstanbul, İzmir, Batman, Diyarbakır, Siirt, Trabzon’daki Emniyet Müdürlüğü ve Jandarmaya bağlı bazı birimler, cezaevleri ile Göç İdaresine bağlı geri gönderme merkezleri vardı. Heyet ayrıca sık sık sorunlarıyla gündeme gelen Bakırköy Kadın Cezaevini de ziyaret ederek mahkûmlarla görüştü.

Heyet ziyaretin ardından bir rapor hazırlayacak. Ancak heyetin önceki ziyaretlerle ilgili raporlarını açıklamaması, tartışmalara neden olmuştu. Son olarak HDP Milletvekili Meral Danış Beştaş, CPT’nin raporunun hükümet tarafından engellendiği iddiasını, soru önergesiyle meclise taşımıştı. 


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