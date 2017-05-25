Flaş! Emri Aksakallı verdi

Görevi Aksallı'dan aldım





Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan’da Cezaevi Kampusü içerisindeki duruşma salonunda görülen duruşmanın bugünkü celsesinde Kurmay Albay Fırat Alakuş savunma yaptı. Fırat Alakuş için, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanlığı’nda derdest edildiğinde yaşadıklarını anlattığı ifadesinde, ‘Bir müddet sonra gidiyoruz deyip beni aldılar. Kapıdan çıktığımda tam taçhizatlı, kafasında çelik miğfer ve silahlı bir şekilde, ürkütücü bir yüz ifadesi ile karşıma çıkan asker şahıs dikkatimi çekti. Sonradan bu kişinin Kurmay Albay Fırat Alakuş olduğunu öğrendim" şeklinde bahsetmişti.





‘BEN VE TİMİM TUZAĞA DÜŞÜRÜLDÜK’







İfadesinde suçlamaları kabul etmeyen Alakuş, ‘Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı duran bütün terör örgütlerine karşı mücadele ettim. F... ile ne ilgim ne de irtibatım var. Menfur darbe girişimini kim, kimler, ne zaman, ne şekilde planladı bilmiyorum. Darbe teşebbüsünde doğrudan ya da dolaylı bir şekilde icraatım olmadı diye düşünüyorum. Genelkurmay Başkanlığının emniyetini sağlamak için emir komuta içinde görevimi icra ettim. Ben ve timimim darbeciler tarafından tuzağa düşürüldüğüne inanıyorum’ dedi.





BÜTÜN YOLLAR AKSAKALLI'YA ÇIKIYOR





Sanık Alakuş, kendisine verilen görevin ‘Alınan bir istihbarat dayalı olarak terör örgütlerinin muhtemel bir eylemeni karşı genel kurmay başkanlığının takviye edilmesiydi. Görevi bizzat ÖKK Komutanı Zekai Aksakallı’dan aldım. Görevin detayını ise Albay Ümit Bak’tan öğrenmem söylendi’ diye konuştu.