Avrupa Konseyi: Bir sonraki adıma dikkat

AVRUPA KONSEYİ: BİR SONRAKİ ADIMA DİKKAT





Jagland’ın yazılı açıklamasında, “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yer alan hukukun üstünlüğü ilkesine uygun bir şekilde, yargının bağımsızlığının sağlanması çok önemlidir. Türkiye’nin tam üyesi olduğu Avrupa Konseyi bu süreçte ülkeye destek vermeye hazırdır” denildi.

Avrupa Komisyonu ise Türkiye’ye mutabakat çağrısı yaptı. Reuters’ın aktardığı açıklamada, “Referandum sonucunun birbirine yakın olması ve anayasa düzenlemelerinin geniş kapsamlı muhtemel sonuçları göz önüne alındığında, Türkiye yetkililere uygulamada en geniş kapsamlı ulusal mutabakat arayışı çağrısında bulunuyoruz” ifadesi yer aldı.