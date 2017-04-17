Referandum sonucunu doğru tahmin eden araştırma şirketlerinden Gezici Araştırma Şirketi’nin Başkanı Murat Gezici, resmi olmayan seçim sonuçları değerlendirdi. FOX TV’de canlı yayında konuşan Gezici, son 15 gün içerisinde yapılan ‘sandığa gidin’ çağrısının etkili olduğunu ve katılımı arttırdığını belirtti. Gezici, “Eğer bu kitle sandığa gitmeseydi ‘evet’ yüzde 53-54 civarında olabilirdi. Muhalefet etliyi sütlüyü karıştırmadan, kutuplaştırmadan iyi bir kampanya yürüttü” dedi.

“Yaklaşık 650 bin seçmen daha sandığa gitseydi şu an hayırı konuşuyor olabilirdik” diyen Gezici’ye göre, “toplumun yüzde 70’i yeni bir anayasaya ihtiyaç vardır; fakat böyle bir anayasaya ihtiyaç yoktur” diyor. Toplum çoğulcu politika yapılması istiyor.