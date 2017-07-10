Avrupa Birliği'nden Siyah transporterlara tepki...

ALİ HAYDAR ARSLAN – BRÜKSEL







Bir soru üzerine açıklama yapan AB Komisyonu, Türkiye’deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. AB’den yapılan açıklamada bir çok kereler ifade ettikleri gibi iddia edilen suçların adil şekilde kovuşturulması ve her vatandaşın adil yargılama hakkına sahip olması gerektiğini belirtildi.





Kaçırılma olaylarının araştırılmasının Türk yetkililerin sorumluluğunda olduğunu hatırlatan AB sözcüsü, Türkiye’nin Avrupa standartlarına ve uluslararası hukuka uyma mecburiyeti olduğuna işaret etti.





Türkiye’de yaşanan yoğun insan hakları ihlallerine rağmen AB sessiz kalmayı tercih ediyor. Avrupa Parlamentosu artık Kopenhag Kriterleri’nin çok gerisine düşen Türkiye ile müzakerelerin askıya alınmasını talep ederken başını Almanya’nın çektiği üye ülkeler Ankara’yı üzmemeye dikkat ediyor. AB’nin tavrını sert şekilde eleştiren insan hakları örgütleri, Almanya’da Eylül ayında yapılacak seçimlere kadar AB siyasetinde herhangi bir değişiklik beklemiyorlar.