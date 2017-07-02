Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı neden sessiz /02 Temmuz 2017 18:13

Avrupa Birliği Türkiye'ye karşı neden sessiz

Avrupa Birliği’de 2014 yılından bu yana Türkiye raportörlüğü yapan Hollandalı Kati Piri Avrupa birliğini eleştirdi...

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Avrupa Birliği’de 2014 yılından bu yana Türkiye raportörlüğü yapan Hollandalı Kati Piri, geçen hafta hazırladığı raporun Brüksel’deki parlamentoda onaylanmasının ardından Artı TV’ye konuştu.
Aris Nalcı’nın sorularını cevaplayan Piri, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Milletvekilileri, Muhalefet liderlerinden biri hapiste. Eğer sadece son birkaç haftaya sadece bakarsanız, Sözcü gazetesine saldırı, Uluslararası Af Örgütü temsilcisinin tutuklanması, ki kendisi sadece bir sivil toplum örgütü çalışanı değil, kendisi ülkedeki en büyük ve bilinen insan hakları örgütünün başkanı, CHP Milletvekili Berberoğlu’nun tutuklanması ve 25 yıl ceza alması. Ve bütün bunlar olurken Avrupa sessiz… Şu konuda çok endişeliyim. AB liderleri Türkiye’ye bakıyorlar ve bir stratejiler yok. Tek yapabildikleri Türkiye’de bir şeyler iyileşecek diye beklemek, umutlu olmak ve bazıları için duâ etmek. Bence bu şekilde Türkiye’de kimseye yardım etmiyorsunuz üstüne Türkiye’de olan biteni çok iyi okuyabilen Avrupa kamuoyunda güvenilirliğinizi de kaybediyorsunuz.”
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