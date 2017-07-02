Samanyolu Haber /Dünya / Trump'ın sosyal medyayı sallayan mesajı /02 Temmuz 2017 18:06

Trump'ın sosyal medyayı sallayan mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından tartışılacak bir video paylaştı.

Trump CNN'i nasıl yere serdi...

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan CNN logosu yüzüne montajlanmış kişiyi döverken çekilen videoyu 'sahtekâr CNN' başlığıyla paylaştı.




?Videoda Trump, yüzünde CNN logosu bulunan bir kişiyi 'dövüyor.' Video on binlerce kişi tarafından paylaşılırken, bir o kadar da eleştiri aldı. Trump'ın bu paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Bir çok kişi paylaşıma yorum yazarken, Dünyada bir çok ülkede  haber kanallarında 
haber olarak gösterildi  

Donald Trump, Başkan seçildikten sonra "yalan haber kuruluşu" diye tanımladığı CNN kanalını kamuoyu önünde sık sık hedef alıyordu.
Hafta içinde Trump yanlısı bir forumda yayımlanan montajlı videonun orjinal hali, Donald Trump'ın 2007 yılında katıldığı bir Amerikan güreşi şovu sırasında kaydedilmişti.
CNN kanalı ise konu ile ilgili haberine, "Trump CNN'i çocukça bir tweet'le yumrukladı" başlığını attı.
Yapılan haberde, videonun komik bulunmasının doğru olmadığı, bunun aslında "korkutucu ve tehlikeli" bir paylaşım olduğu değerlendirmesine yer verildi.
Aynı haberde, CNN televizyonunun, "Başkan'ın gazetecilere karşı şiddeti özendirdiği bir gün üzüntü verici bir gündür" şeklindeki resmi cevabı da yer aldı.
Haberde Trump'ın Washington'da haftasonu yaptığı bir konuşmada sarf ettiği, "Yalancı medya Beyaz Saray'a yürüyüşümüzü durdumaya çalıştı. Ama Başkan ben oldum onlar değil" ifadeleri de eleştirildi.
Reliable Source (Güvenilir Kaynak) programının sunucusu Brian Stelter, bu ifadeleri, "Bu Başkan, Hugo Chaves'e, Recep Tayyip Erdoğan'a, Vladimir Putin'e mi benzemeye çalışıyor" sözleriyle yorumladı.

<< Önceki Haber Trump'ın sosyal medyayı sallayan mesajı Sonraki Haber >>

Trump CNN'i nasıl yere serdi...

Trump CNN'i nasıl yere serdi...

Bu baş eğilmeyecektir....

Bu baş eğilmeyecektir....

15 çocuğun olduğu koğuş var

15 çocuğun olduğu koğuş var

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Bahçeli'nin dava açtığı 'Şerefsiz' şiiri

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Çocuklar bayram harçlıklarını Türkiye'deki mağdurlara gönderdi

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sübliminal mesaj iddiasına cevap

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Sokak ortasında iki kişiyi gasp ettiler...

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Turistleri taşıyan bir tekne battı..

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

Sürücü Kaykay yapan gençlerin arasına daldı

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada

9 yaşındaki kız çocuğuna parke taşıyla vurma anı kamerada
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:18:41