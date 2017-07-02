Trump'ın sosyal medyayı sallayan mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan CNN logosu yüzüne montajlanmış kişiyi döverken çekilen videoyu 'sahtekâr CNN' başlığıyla paylaştı.

?Videoda Trump, yüzünde CNN logosu bulunan bir kişiyi 'dövüyor.' Video on binlerce kişi tarafından paylaşılırken, bir o kadar da eleştiri aldı. Trump'ın bu paylaşımı sosyal medyada olay oldu. Bir çok kişi paylaşıma yorum yazarken, Dünyada bir çok ülkede haber kanallarında

haber olarak gösterildi



Donald Trump, Başkan seçildikten sonra "yalan haber kuruluşu" diye tanımladığı CNN kanalını kamuoyu önünde sık sık hedef alıyordu.

Hafta içinde Trump yanlısı bir forumda yayımlanan montajlı videonun orjinal hali, Donald Trump'ın 2007 yılında katıldığı bir Amerikan güreşi şovu sırasında kaydedilmişti.

CNN kanalı ise konu ile ilgili haberine, "Trump CNN'i çocukça bir tweet'le yumrukladı" başlığını attı.

Yapılan haberde, videonun komik bulunmasının doğru olmadığı, bunun aslında "korkutucu ve tehlikeli" bir paylaşım olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Aynı haberde, CNN televizyonunun, "Başkan'ın gazetecilere karşı şiddeti özendirdiği bir gün üzüntü verici bir gündür" şeklindeki resmi cevabı da yer aldı.

Haberde Trump'ın Washington'da haftasonu yaptığı bir konuşmada sarf ettiği, "Yalancı medya Beyaz Saray'a yürüyüşümüzü durdumaya çalıştı. Ama Başkan ben oldum onlar değil" ifadeleri de eleştirildi.

Reliable Source (Güvenilir Kaynak) programının sunucusu Brian Stelter, bu ifadeleri, "Bu Başkan, Hugo Chaves'e, Recep Tayyip Erdoğan'a, Vladimir Putin'e mi benzemeye çalışıyor" sözleriyle yorumladı.