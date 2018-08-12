Avrupa Bankalarında Türkiye paniği

Uluslararası Borçlar Bankası'na (BIS) göre, Türk şirketler İspanya'daki bankalara 83.3 milyar dolar, Fransız bankalarına 38.4 milyar dolar ve İtalyan borç verenlere de 17 milyar dolar borçlu.





Sputnik'te yer alan habere göre, " Euro Bölgesi Mali Sektörü, Türkiye’nin Ekonomik Sorunlarının Yayılmasına Hazırlanıyor" hazzırlanıyor.





Rus gazetesinde yer alan analzi şöyle: Euro Bölgesi'ndeki bankacılık sektörü, hisse senedi ve tahvil değişimleriyle birlikte, Türkiye'deki ekonomik çalkantıların kendilerini etkilemesini beklerken, Avrupalı politikacılarda potansiyel riskleri şimdiden değerlendirmeye çalışıyor.





Kristian Rouz - Türkiye ekonomisi bir sürdürülebilirlik testiyle karşı karşıya bulunuyor: Ulusal para birimi - lira - geçtiğimiz hafta ABD'nin yaptırımlarının açıklanmasının ardından rakiplerine karşı düşüş yaşadı.





Lira, Türkiye'deki finansal fırtınanın tek zayiatı değildi, ülkenin finansal varlıkları hisse senedi ve tahviller dahil olmak üzere bir darbe aldı. Türkiye ekonomisi, hükümetin birkaç ay önce ekonomik büyümeyi desteklemesi için hazırladığı mali paketi açıkladıktan kısa bir süre sonra ortaya çıkan büyük bir para krizinin ilk belirtileriyle birlikte, yılın başından bu yana rahatsızdı.





Ocak ayından bu yana lira yüzde 33 düştü. Türkiye, tüketici mallarının önemli bir ihracatçısıdır ve imalat sektörü, denizaşırı pazarlara büyük ölçüde bağımlıdır. Daha zayıf bir liranın, yabancı müşterilere daha ucuz hale gelen Türk mallarının uluslararası rekabet gücünü arttırması bekleniyor.





Bluebay Portföy Yönetimi'nin üst düzey pazar stratejisti Timothy Ash'e göre bu durum, diğer ülkelerin ekonomik istikrarına ve ticaret dengelerine (AB, ABD, Çin, Japonya ve Orta Doğu dahil) karşı risk oluşturabilir.





Ancak, Ash dediki ,Türk mali kargaşası muhtemelen büyük bir uluslararası etkinlik olmayacak.





Ancak, Avrupalı bankacılar, Türkiye pazarıyla olan ilişkileri konusunda endişelerini dile getirdiler. Son birkaç on yıldır, Avro Bölgesi'ndeki bazı bankalar Türk şirketlerine borç para vermiş durumdalar ve şimdi dolar ya da Avro cinsi operasyon karlılıklarına meydan okuyor; borçlarına hizmet etmek için mücadele edebilirler.





Uluslararası Borçlar Bankası'na (BIS) göre, Türk şirketler İspanya'daki bankalara 83.3 milyar dolar, Fransız bankalarına 38.4 milyar dolar ve İtalyan borç verenlere de 17 milyar dolar borçlu. Türkiye'deki olası iflaslar, Güney Avrupa'nın zaten kırılgan bankacılık sistemlerini zayıflatabilir. Bu Avrupa Merkez Bankasının da(ECB) yıllardır endişeli olduğu bir konu.





Bu endişeleri arttırarak, AB'nin en büyük hisse senedi endekslerinden biri olan Stoxx 600, geçen hafta 2018 için kırmızıya düştü.





CMC Piyasaları İngiltere'den Michael Hewson, “Avrupa Merkez Bankası, Fransa, İtalya ve İspanya'daki bazı bankaların Türk Lirasındaki hızlı düşüşlere karşı tam olarak korunamayabileceğinden endişe ediyor” dedi.





Öte yandan, Türkiye, Arjantin ve Güney Afrika dahil olmak üzere gelişmekte olan piyasalar, bir başka yapısal sorun nedeniyle baskı altında kalmış durumdalar; bu da yabancı dolar cinsinden kredilere aşırı bağımlılık göstermeleridir. Bu yılın başlarında yükselen piyasa para birimlerindeki dalgalanma , ABD Merkez Bankası'nın faiz artırımlarının ardından borçlanmayı daha da pahalı hale getirdi. Ama bu noktada, uluslararası finans kurumları, Türklerin sorunlarının bölgesel bir hata olduğunu düşündüler. Şimdi kaygılar küresel ölçekte genişliyor gibi görünüyor.





“Bir süredir yatırımcılar, Türkiye'de yaşanan krize yerel bir hata olarak bakıyorlar, ancak düşüşlerin hızlanması Avrupa bankalarının Türk bankacılık sistemiyle olan ilişkilerine ilgili kaygılara yol açıyor” diyor CMC Markets İngiltere'den Hewson.





Ancak, bazı Avro bölgesi bankacıları, Türk kargaşasının uluslararası finans piyasalarını sallamasına rağmen, Avro Bölgesi'nin Türkiye ile olan sıkı ticaret ilişkilerine rağmen, uzun vadeli ekonomik büyüme üzerindeki etkilerinin hala kontrol altında olduğunu söylüyorlar.





Berenberg Bankası'ndan analistler, yakın tarihli bir raporda, “Avro Bölgesi mallarının Türkiye'ye ihracatı yüzde 20 düşse bile, Bu, büyük Avro Bölgesi'ndeki büyümeden en fazla yüzde 0,1 puan azaltıcaktır.” dediler.





Uzmanlar, Türkiye'nin GSYİH'sının yalnızca Avro Bölgesi'nin birleşik GSYİH'sının yüzde 6,5'inde olduğunu ve bu durumun olumsuz etkilerinin Avrupa'ya yıkıcı bir darbe vurması ihtimalinin düşük olduğunu belirttiler. Bununla birlikte, Türkiye ekonomisi Yunanistan'dan dört kat daha büyüktür - ve 2015 yılında Yunanistan'daki temerrüt beklentisi Euro Bölgesi için küçük bir rahatsızlıktan biraz daha fazlasıydı.





Ancak Türkiye, Yunanistan'ın aksine, Avro bölgesinin bir parçası değil.





İkili ticaret söz konusu olduğunda, analistler Türk müşterileri için daha pahalı hale geldikçe Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihracatında bir düşüş bekliyorlar. Bu arada, Türkiye'nin Avrupa'ya ihracatının net bir şekilde artacağı öngörülüyor. Bu da Avrupalı üreticilerin iç pazarda daha sert rekabetle karşı karşıya kalacakları anlamına geliyor.





Berenberg Bank'ın analistlerden oluşan ekip, “Eurozone şirketlerinin yeni pazarları tanımlama ve genişleme konusunda oldukça hızlı olacağını ve Eurozone'un ihracatının başka marketlere odaklanması ile, Türkiye'ye olan ihracatındaki düşüşlerin bir kısmını telafi edeceğini” söyledi.