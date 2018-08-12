Hürriyeti havuza çeviren Demirören Ziraat'ten aldığı dolar kredisini nasıl ödeyecek?

Yeniçağ yazarı Tuncay Mollaveisoğlu Doğan Grubunu satın alan Demirören'in aldığı krediyi gündeme getirdi. Mollaveisoğlu yazısında Demirmeren'nin krediyi nasıl çeviriyor ve bu büyük farkın üstesinden nasıl geliyor merak ediyorum dedi.





İşte o analiz...





Aydın Doğan’a bu parayı vermek için Demirören Grubu kredi kullandı. Kredinin büyük bölümünü Ziraat Bankası’ndan bulmuştu. Tam 675 milyon dolar!

Ziraat Bankası da bu parayı yurt dışından borçlanarak almıştı…



2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vade ile banka krediyi Demirören Grubu’na kullandırdı.



O gün dolar 3.81 seviyelerindeydi… Bugün 6.80’e dayandı!



Ziraat Bankası bu krediden ne kadar zarar etti, bilmiyorum… Demirören krediyi nasıl çeviriyor ve bu büyük farkın üstesinden nasıl geliyor merak ediyorum.



Ancak asıl gelmek istediğim nokta şu;



Satışın ardından 25 Mart tarihli yazımda aynen şunu yazdım:



“Aydın Doğan’ın medyadan çıkışı bir kayıptır… Ben Aydın Doğan’ın bu satışını duyduğumda şunu düşündüm; ‘ Demek ki Aydın Bey, Türkiye’nin yakın geleceğinde AKP’siz bir formül görmüyor! Eğer iktidarın değişeceğine dair iğne ucu kadar bir umudu olsaydı, Aydın Doğan medyadan çıkmazdı…’ ”

