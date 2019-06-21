Samanyolu Haber /Gündem / Avrasya Araştırma'ya göre İmamoğlu 5 puan fark açtı /21 Haziran 2019 10:35

Avrasya Araştırma'ya göre İmamoğlu 5 puan fark açtı

Avrasya Araştırma Başkanı Özkiraz son anketi açıkladı: İmamoğlu 5 puandan fazla önde

SHABER3.COM

Muhalefet partileri için kamuoyu araştırmaları yapan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, 21 Haziran Cuma günü kamuoyuna duyuracakları anketin sonucunu Ahval internet sitesine ve buna ait Podcast yayınına açıkladı: İmamoğlu 5 puanın üstünde önde.

Özkiraz'ın açıklamasının satırbaşları şöyle: 

*31 Mart seçimlerinde tahminlerimiz doğruydu. 67 seçim bölgesinde, 66'sında kazanacak partiyi doğru tahmin etmiştik. İstanbul'da da Ekrem İmamoğlu'nun kazanacağını söylemiştik. İmamoğlu kazandı.

*23 Haziran anketlerimiz bugün geldi, Ankara'daki ofisimizde veriler işleniyor. Yarın açıklayacağız kamuoyuna. İlk sonuçlara göre, beş puanın üzerinde bir fark olacak gibi. Tam bir rakam veremiyorum. 4.5 ila yedi arasında değişecektir fark (İmamoğlu lehine). 

Özkiraz KONDA'nın yüzde dokuz İmamoğlu'nu önde gösteren anketiyle ilgili ise şunları söyledi:

KONDA sektörün en itibar edilen firmalarından biridir. Kararsızları orantısal dağıtınca bu puan ortaya çıkmış. Bu yöntem son birkaç seçimde bizi yanıltan bir yöntem. Çünkü kararsızları orantısal dağıtınca, İmamoğlu'nun oyunun üzerine eklemiş oluyorsunuz kararsızları. Ancak seçim günü öyle işlemiyor. Kararsızların birçoğu iktidar yıpranmışlığından dolayı kararsız olan muhalif seçmen oluyor. Bizim son anketimizde de kararsızım diyen seçmenin büyük bir kısmı AKP'nin yoğun oy aldığı lokasyonlardan geliyor. KONDA'daki farkın büyük olması bundan kaynaklı. İstatistiksel bilimi açısından doğru olanı yapıyorlar ancak Türkiye'de bu pek işlemiyor.

*Son araştırmamızı yüz yüze, hane halkıyla yaptık. 960 kişiyle yapıldı araştırma. Bu da yüzde 2.6 gibi bir hata payıyla yapılmış oluyor. Belli kotalar var TÜİK'in uyguladığı. Yüzde 50 kadın yüzde 50 erkek gibi. Yaş, eğitim, gelir aralıkları var. Sosyo-ekonomi statü tablosuna göre yapıldı. 

*TÜİK rakamlarından hariç, 31 Mart oy oranlarının sağlamasını yapıyoruz. 31 Mart'ta yüzde 39 AKP, yüzde 39 CHP aldı. Yüzde 17 sandığa gitmeyen seçmen vardı. Yüzde üç geçersiz oy kullanan seçmen vardı. Biz anketlerde, 'Bir önceki seçimde kime oy verdiniz' sorusuyla bunu yakalamaya, doğrulamasını yapmaya çalışıyoruz.

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