Samanyolu Haber /Gündem / ABD'li yetkili: Türkiye'ye yaptırım son derece uygulanabilir bir seçenek /21 Haziran 2019 10:49

ABD'li yetkili: Türkiye'ye yaptırım son derece uygulanabilir bir seçenek

ABD yönetimi, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze savunma sistemi satın almasına karşılık ekonomik yaptırıma maruz kalması olasılığının son derece olası bir seçenek olduğu yönünde uyarıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ABD, diğer NATO müttefikleri ve Türkiye arasında görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Siyasi-Askeri İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Clarke Cooper telekonferans yöntemiyle gazetecilerin sorularını yanıtladı. NATO’nun karargahının bulunduğu Brüksel’e ziyareti sırasında soruları yanıtlayan Cooper “Çözüm bulmak bugün hala mümkün ancak yaptırım olasılığı mevcut ve bu noktada son derece uygulanabilir bir seçenek” ifadelerini kullandı.

Washington Ankara’nın S-400 anlaşmasından geri adım olmadığı takdirde yaptırım uygulama tehdidinde bulunmuştu. Erdoğan ise sistemin teslim edilmesi sürecinin Temmuz ayının ilk yarısında başlayacağını belirtmişti.

“ABD’li yetkililer arasında görüş ayrılığı yok”

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile kişisel ilişkisinin altını çizmiş “Bizim Sayın Trump’la ilişkilerimiz farklı ama altındaki kişilerle ilişkilerimiz çok çok farklı” şeklinde konuşmuştu.

Erdoğan S-400 alımıyla ilgili konuyu Haziran ayı sonunda Japonya’da yapılacak olan G-20 Zirvesi’nde Trump’la görüşeceğini, “Trump’ın altındaki kişilerle görüştüğümüzde bizim yetkililerimiz aynı görüşte olmadıklarını görüyoruz. Bunun bir örneği de S-400” diye konuşmuştu.

ABD’li yetkili Cooper ise ABD yetkilileri ya da diğer NATO üyesi ülkeler arasında bu konuyla ilgili görüş ayrılığı olmadığını belirtti.

Amerikanın Sesi
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