Atilla Taş: Hukuk sopası ile dayak yemekten yoruldum





Aralarında Murat Aksoy ve Atilla Taş’ın da olduğu 10’u tutuklu 29 kişinin ‘darbeye teşebbüs’ iddiasıyla yargılandığı davada savunma yapan Atilla Taş “Hukuk sopası ile dayak yemekten o kadar yoruldum” dedi.





Çağlayan’da bulunan İstanbul Adliyesi 25. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlanan duruşmada aralarında Atilla Taş ve Murat Aksoy’un bulunduğu 13’ü bu davadan 13’ü ise ‘darbe teşebbüsü’ soruşturmasından tutuklu 26 sanık hazır bulundu. Mahkemenin başkanı duruşmayı başlattıktan sonra mahkemeye ulaşan evrakları okudu.





‘OKUL MÜDÜRÜ İSTEDİ, YATIRDIM’





Duruşmada ilk sözü alan Abdullah Kılıç “Okul müdürü kızımın okul taksitlerini Bank Asya’dan ödeyeceksiniz deyince Tekstil Bank’taki 42 bin dolar hesabımı bozup Bankasya’ya yatırmak zorunda kaldım” dedi. Mahkemede yaptığı haberlerden örnekler veren, Kılıç, “Sizin vicdanınıza sığınıyorum. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.





Kılıç’ın ardından söz alan Ahmet Memiş de “Bilirkişi raporlarına göre telefonumda, bilgisayarımda örgüte yönelik herhangi bir şey bulunmadı. Hakkımdaki iddiaların tümü çürütülmüş durumdadır. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum” dedi.





‘HUKUK SOPASI İLE DAYAK YEMEKTEN YORULDUM’





“Hukuk sopası ile dayak yemekten o kadar yoruldum” diyerek söz alan Atilla Taş şunları söyledi: “Atilla Taş ile teörö olsa olsa espriyle ancak yan yana gelebilir. Atilla Taş ne yapmış? Bir tweet atmış, bir gazetede yazmış, o gazetede yazmak suçmuş. Bu gazetede yazan bir tek ben miyim? Bu gazetenin Ankara temsilcisi savcılıktan elini kolunu sallayarak giderken, diğer yazarlara soruşturma dahi açılmazken, kimisi kaçmışken, günah keçisi bir ben miyim? Amcası olan, dayısı olan, ByLOck’u olan, kayınpederi olan kuş gibi uçarken Atilla Taş 14 aydır neden hapis yatıyor? Bana şöyle dense amenna.. Arkadaş sen takipçilerinin gazıyla eleştiriyi abarttın, mizah yaptın eyvallah. İyi de insan bunun için hapse mi atılır? Beni sosyal medyadan birazcık takip eden de gazetede yazmadan önce de yıllardır biraz muhalif olduğumu bilir zaten. Mahkemeler bizim için var, bize karşı değil. Adaletten hiçbir zaman vazgeçmedim. Beni adalete ve sevdiklerime kavuşturmanız dileğiyle tahliyemi talep ediyorum.”





Taş’ın ardından söz alan Bayram Kaya ise hakkındaki suçlamalara delil olmadığını söyleyerek tahliyesini istedi.





Tutuksuz yargılanan sanıklardan Cihan Acar, askere gitmek istediğini söyleyerek hakkındaki adlî kontrol kararının kaldırılmasını isterken, Bünyamin Köseli ise hakkında Adana için verilen adlî kontrol kararının İstanbul’da uygulanmasını talep etti. Ardından mahkeme heyeti duruşmaya bir saat ara verdi.