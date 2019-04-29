Samanyolu Haber /Gündem / Atatürk'e 'şeytan' diyen yazara Bilal'in vakfından plaket /29 Nisan 2019 18:10

Atatürk'e 'şeytan' diyen yazara Bilal'in vakfından plaket

Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleşen bir etkinlikte Atatürk'e hakaret eden Hamza Andreas Tzortzis'in Bilal Erdoğan'ın vakfı TÜGVA'nın etkinliğine de katıldığı ortaya çıktı.

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Hamza Andreas Tzortzis Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen bir etkinlikte Atatürk'e “Şeytan” diyerek hakaret etmişti.  Tzortzis'in, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) etkinliklerine katıldığı için plaket aldığı ortaya çıktı

.Bilal Erdoğan’ın Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı'nın (TÜGVA) etkinliklerine Hamza Andreas Tzortzis’in katıldığını hükümet medyası A Haber’in de haber yaparak sosyal medyada paylaştığı görüldü.


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