Türkiye'nin 'basın karnesi' açıklandı

Çeşitli mahkemelerden değişik yayın kuruluşları ve kişiler hakkında 164 yayın yasağı kararı çıkarıldığı ifade edilen raporda, bu olayların yayınının durdurulması konusunda mahkemelerle ‘bilgi alışverişi’ yapıldığı belirtildi.







124 BİN ŞİKÂYET





Birgün’den Hüseyin Şimşek‘in haberine göre televizyonda şiddet içeren programların sayısının her geçen gün arttığı ifade edilen raporda, kuruma bir yılda bu yayınlar nedeniyle 124 bin 234 şikayet geldiği aktarıldı. En fazla şikayet edilen program türü ise, ‘televizyon dizileri’ oldu. Dizilerin yüksek şikayet oranına ulaşması, raporda şöyle anlatıldı:





“Bu kadar fazla bildirim almasındaki temel sebeplerin başında toplumun ahlaki ve aile anlayışına ters düşen içeriklerin bulunması, şiddet içeriklerinin özellikle de kadına şiddet görüntülerinin fazla olması gelmektedir. Bunun yanı sıra dizilerde bazı meslek gruplarının hedef alınması yine bu meslek gruplarının tepkisine neden olmuştur.”





RTÜK’E 335 KARŞI DAVA AÇILDI





2018 yılında RTÜK kararlarına karşı çeşitli televizyon ve radyoların girişimlerine de yer verilen raporda, “Kurum aleyhine 335 dava açıldı. Bu davaların ikisi uyarı cezalarına, 130’u idari para cezalarına, 51’i program durdurma ve idari para cezalarına, 55’i geçici yayın durdurma, 20’si yayın lisans iptali, 77’si ise diğer davalara ilişkindir. 335 davanın 40’ı RTÜK lehine, altısı ise RTÜK aleyhine sonuçlandı. 289 dava halen beklemededir” denildi.





Türkiye’de günlük ortalama televizyon izleme süresinin 3 saat 34 dakika olarak tespit edildiği raporda, televizyonların yanı sıra sosyal medya sitelerinin de artık yurttaşların haber kaynakları arasında yer aldığı vurgulandı.





EN ÇOK HABER VE YERLİ DİZİ İZLENİYOR





Raporda, “2006 yılından bu yana televizyon izleme sürelerinde belirgin bir azalma yaşanmıştır. En çok izlenen program türü ‘Haberler’ ve ‘Yerli Diziler’dir. Araştırmaya katılanların yüzde 69,2’si televizyona, yüzde 62,3’ü yazılı basına, yüzde 62,2’si radyoya, yüzde 59,1’i internet üzerinden haber sitelerine ve yüzde 53,7’si sosyal medyaya bir haber kaynağı olarak güveniyor” ifadelerine yer verildi.