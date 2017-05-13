Atatürk'e hakaret eden Mustafa Armağan TRT danışmanıymış!





Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Başbakan Binali Yıldırım’a “Mustafa Armağan isimli şahsa TRT tarafından 2002-2017 yılları arasında ne kadar ödeme yapılmıştır?” diye sordu.





Yarkadaş, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi:





“Mustafa Armağan isimli şahsa TRT tarafından 2002-2017 yılları arasında ne kadar ödeme yapılmıştır? Bu şahıs TRT’nin hangi organizasyonlarında bulunmuştur?





Atatürk düşmanlığıyla bilinen Mustafa Armağan isimli şahıs TRT’deki ilgili dizide danışmanlık yapmaya devam edecek midir?





Atatürk düşmanlığıyla bilinen bu şahsın, devlet televizyonunda tarih danışmanlığı yapması kim ya da kimler tarafından sağlanmıştır?





17-25 Aralık sürecinden sonra Mustafa Armağan isimli şahsa TRT bütçesinden ne kadar ödeme yapılmıştır?”