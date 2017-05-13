Samanyolu Haber /Gündem / Atatürk'e hakaret eden Mustafa Armağan TRT danışmanıymış! /13 Mayıs 2017 15:20

Atatürk'e hakaret eden Mustafa Armağan TRT danışmanıymış!

TRT’de yayınlanan “Payitaht Abdülhamid” dizisine Atatürk’e hakaretler eden Mustafa Armağan’ın danışman olduğu ortaya çıktı.

SHABER3.COM


Konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Başbakan Binali Yıldırım’a “Mustafa Armağan isimli şahsa TRT tarafından 2002-2017 yılları arasında ne kadar ödeme yapılmıştır?” diye sordu.

Yarkadaş, Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesinde şöyle dedi:

“Mustafa Armağan isimli şahsa TRT tarafından 2002-2017 yılları arasında ne kadar ödeme yapılmıştır? Bu şahıs TRT’nin hangi organizasyonlarında bulunmuştur?

Atatürk düşmanlığıyla bilinen Mustafa Armağan isimli şahıs TRT’deki ilgili dizide danışmanlık yapmaya devam edecek midir?

 Atatürk düşmanlığıyla bilinen bu şahsın, devlet televizyonunda tarih danışmanlığı yapması kim ya da kimler tarafından sağlanmıştır?

17-25 Aralık sürecinden sonra Mustafa Armağan isimli şahsa TRT bütçesinden ne kadar ödeme yapılmıştır?”
<< Önceki Haber Atatürk'e hakaret eden Mustafa Armağan TRT danışmanıymış! Sonraki Haber >>

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

Canikli: Banka senedi gerektiğinde TCMB tarafından kullanılabilecek

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

“Dönmem!” derken fırıldak gibi dönmeler olabilir

Baykal'dan Hizmet'e soykırıma tepki: Bir irade Türkiye'yi duman ediyor, maskaralık!

Baykal'dan Hizmet'e soykırıma tepki: Bir irade Türkiye'yi duman ediyor, maskaralık!

Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var

Gazetecilik okulu dekanı: Almanya'da idam cezası var

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Tanrıkulu: Yüreğiniz yetiyorsa CPT'nin işkence raporunu yayınlayın!

Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!

Erdoğancılar Bükreş camiini karıştırdı!

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

ABD'nin uzay uçağı gizli görevinden Dünya'ya döndü

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Malezya'da gözaltındaki Aslan'ın eşinden yeni açıklama!

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Bamteli: DERİN MÜSLÜMANLIĞA İHTİYAÇ VAR!..

Sakın şaşırmayın!

Sakın şaşırmayın!
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:16:20