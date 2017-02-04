Samanyolu Haber /Gündem / Atatürk Havalimanı girişinde şüpheli araç paniği /04 Şubat 2017 10:21

Atatürk Havalimanı girişinde şüpheli araç paniği

İSTANBUL Atatürk Havalimanı girişinde beyaz panelvan bir minibüs polisin ’Dur’ ikazına uymayınca tekerleklerine ateş açıldı. Minibüs 'U' dönüşü yaparak ters istikamete kaçtı. Minibüsle kaçan 3 şüpheli aranıyor.

Atatürk Havalimanı girişinde şüpheli araç paniği

Olay, saat 04.05 sıralarında Atatürk Havalimanı ana girişinde bulunan uygulama noktasında yaşandı. İddiaya göre, havalimanı girişinde görev yapan polis ekipleri şüphelendikleri bir panelvan aracı durması için ikaz ederek kontrol noktasına yönlendirdi. İçerisinde üç kişi bulunduğu belirtilen beyaz panelvan minibüs 'dur' ihtarına uymayarak geldiği yönün ters istikametine hareket ederek kaçtı.

Bu sırada uygulama noktasında ki polis ekipleri aracın tekerleklerine ateş açarak şüphelilerin peşine düştü. Yaşanan olayla ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. Aracın ters yönde gittiği ve arkasından polis ekiplerinin takip ettiği öğrenildi.
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