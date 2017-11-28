Samanyolu Haber /Gündem / 'Aşiret liderleriyle buluştu ama...' /28 Kasım 2017 11:50

'Aşiret liderleriyle buluştu ama...'

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki aşiret reisleriyle buluştuğu iddia hakkında Gül'e yakın isimler yanıtladı. Söz konusu iddialarla ilgili Gül'ün Şanlıurfa ziyaretinde siyasi bir anlam çıkarılmaması istendi

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Aydınlık gazetesi, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki aşiret reisleriyle buluştuğunu yazmış, 28 aşiret lideriyle gizlice görüştüğünü iddia etmişti.

Kanal D muhabiri Seçil Özer iddialarla ilgili araştırma yaptı. Özer, Gül'ün yaklaşık bir ay önce eski Şanlıurfa Vekili Faruk Bayrak'ın daveti üzerine Şanlıurfa'ya gittiğini, akşam saatlerinde de bir yemeğe katıldığını söyledi. Yaklaşık 100 kişinin olduğu yemekte bazı aşiretlerin liderleri de yer aldı. Ama Gül'e yakın isimler bu geziye herhangi siyasi bir anlam yüklenmeyeceğini açıkladılar.

Gül'e yakın isimler şöyle konuştu: Herhangi bir aşiretin lideriyle özel, gizli bir toplantı yaptığımız doğru değil. Seyahate siyasi bir kılıf biçilmeye çalışılmamalı. Seyahatin böyle bir maksadı yoktu ama Gül'e Urfalıların yoğun bir ilgi vardı, bu ilgi yüzünden atağa geçti yorumları yapıldı.
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