Samanyolu Haber /Medya / Rebecca Harms'tan Ayşenur Parıldak açıklaması /28 Kasım 2017 11:40

Rebecca Harms'tan Ayşenur Parıldak açıklaması

Gazeteci Ayşenur Parıldak’ın silahlı terör örgütü üyeliğinden 7,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasına tepkiler sürüyor.

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 Avrupa Birliği (AB) dün akşam saatlerinde bir açıklama yaparak, Türkiye’yi bir defa daha AB standartlarına uymaya çağırdı.
 
Bir soru üzerine açıklama yapan AB sözcüleri, Parıldak’a verilen hükümle ilgili bilgi aldıklarını, çok sayıda gazetecinin tutuklanması ve terörle mücadele kanununun keyfi yorumlanmasının ifade hürriyetini çok kötü etkilediğine işaret etti. AB Komisyonu, Türkiye’nin müzakereci aday ülke olarak en yüksek demokratik standartlara uyması gerektiğini vurguladı.

Harms: Çok üzgün ve kızgınım

AP’nın kıdemli üyelerinden Alman Yeşil milletvekili Rebecca Harms da Parıldak kararı dolayısıyla ‘çok üzgün ve kızgın’ olduğunu vurguladı. Parıldak kararının Türk adaletinin çöktüğünü gösterdiğini kaydeden Harms, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne çağrı yaparak, Türkiye’den yapılan gazeteci müracaatlarını artık bir an evvel gündemine almasını talep etti. AP, son Türkiye raporunda Ankara ile müzakereleri askıya alma çağrısı yapmıştı.

Parıldak’a verilen hapis cezasına AGİT ve Avrupa Gazeteciler Federasyonu da tepki göstermişti.
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