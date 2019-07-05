Samanyolu Haber /Ekonomi / Asgari ücretlinin alım gücü 6 ayda yüzde 14 düştü! /05 Temmuz 2019 09:53

Asgari ücretlinin alım gücü 6 ayda yüzde 14 düştü!

Türkiye'deki ekonomik kriz çalışan kesimi olumsuz etkilerken özellikle asgari ücretlinin alım gücünü büyük oranda zayıflattı.

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Açlık ve yoksulluk sınırının altında çalışan asgari ücretlinin Türkiye'deki yaşam mücadelesi uygulanan ücret politikaları sebebiyle kötüleşiyor.

Dünya gazetesi yazarı Özcan Kadıoğlu, asgari ücretlinin alım gücüne dair dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kadıoğlu, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı paylaşımda 1 Ocak 2019 ile 1 Temmuz 2019 tarihleri arasındaki zaman diliminde bir asgari ücretlinin aldığı maaşıyla neler alınabileceğini karşılaştırdı.

Kadıoğlu yaptığı paylaşımda 1 Ocak 2019 tarihinde bir asgari ücretli maaşıyla 41 kg tereyağ, 50 kg dana eti, 85 kg peynir, 187 kg tavuk eti, 500 kg süt alınabildiğini belirtirken 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren ise 37 kg tereyağ, 42 kg dana eti, 76 kg peynir, 134 kg tavuk eti, 455 kg süt alınabileceğini söyledi.

Altı aylık zaman diliminde asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü belirten Kadıoğlu, bu kısa zaman diliminde asgari ücretlinin alım gücünün yüzde 14 düştüğünü ifade etti.
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