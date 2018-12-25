Asgari Ücret belli oldu

İşçi, patron ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirledi. Asgari ücret, 1603 TL'den 2 bin 20 TL'ye yükseltildi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplanmıştı. Bakan Selçuk, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:







*Asgari ücret tespit komisyonu son toplantımızda emeği ve alın teri ile ülkemize değer katan işçi ve işveren kardeşlerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak asgari ücret için 6 Aralık'ta bu salonda bir araya gelmiştik. İşçi ve işverenlerimizle asgari ücreti daha ideal noktaya getirmeyi hedeflemiştik. 2. toplantıyı TİSK ev sahipliğinde 13 Aralık'ta 3. toplantıyı ise 20 Aralık'ta gerçekleştirdik.





*Bakanlık olarak biz de işçi ve işverenlerimizi koruyarak ülkemizin insani ve ekonomik kaynaklarına sahip çıkmayı önde tuttuk. Hükümetlerimiz döneminde asgari ücret artışlarımıza bakarak bu hassasiyetimizi görebilirsiniz. 15 üyeden müteşekkil bağımsız komisyonla tespit edilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, TÜİK değerlendirmeleriyle bu güne gelmiş bulunuyoruz.









*Asgari ücret tespit komisyonu nihai kararına göre 1 Ocak itibariyle brüt 2558 TL, net 2020 TL olarak belirlenmiştir. Geçen yıla kıyasla yüzde 26,05 artmıştır. 10 Ekim'de enflasyonla topyekün mücadele kapsamında işçimizi enflasyona ezdirmedik. Bu karar oy birliği ile alınmıştır.