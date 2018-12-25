‘New York nüfusu hızla azalıyor’

Son nüfus sayımının verilerinin yayınlandığı haberde, günde yaklaşık 100 kişinin şehri terk ettiği belirtildi. New York'tan ‘şok edici göçün' vergi artışı, hayat pahalılığı ve maaşların düşmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Tüm bu faktörlerin, orta sınıf için kaldırılamaz yük haline geldiği kaydedildi.

New York böyle kitlesel göçe, Büyük Buhran'dan bu yana şahit olmamıştı.





ABD Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü verilerine göre, yıllık gelirleri 30 ilâ 60 bin dolar arasında değişen New York sakinlerinin yüzde 48'i orta sınıf olarak gösteriliyor. Şehir nüfusunun yüzde 31'i yıllık 30 binin altında, yüzde 21'i ise 60 bin dolardan daha fazla kazanıyor. Bununla birlikte New York orta sınıfının gelirinin, diğer kentlere göre daha hızla düştüğü aktarıldı.





Gazeteye konuşan Peter C. Earle, "New York'ta zenginler daha da zengin oluyor. Fakirlerin geliri de artıyor, ama orta sınıfa girebilecek kadar değil" dedi.