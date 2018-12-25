Samanyolu Haber /Dünya / ‘New York nüfusu hızla azalıyor’ /25 Aralık 2018 03:18

‘New York nüfusu hızla azalıyor’

New York Post gazetesi, orta sınıf temsilcilerinin hızla New York’tan göç ettiğini yazdı.

SHABER3.COM

Son nüfus sayımının verilerinin yayınlandığı haberde, günde yaklaşık 100 kişinin şehri terk ettiği belirtildi. New York'tan ‘şok edici göçün' vergi artışı, hayat pahalılığı ve maaşların düşmesinden kaynaklandığı ifade edildi. Tüm bu faktörlerin, orta sınıf için kaldırılamaz yük haline geldiği kaydedildi.
New York böyle kitlesel göçe, Büyük Buhran'dan bu yana şahit olmamıştı.

ABD Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü verilerine göre, yıllık gelirleri 30 ilâ 60 bin dolar arasında değişen New York sakinlerinin yüzde 48'i orta sınıf olarak gösteriliyor. Şehir nüfusunun yüzde 31'i yıllık 30 binin altında, yüzde 21'i ise 60 bin dolardan daha fazla kazanıyor. Bununla birlikte New York orta sınıfının gelirinin, diğer kentlere göre daha hızla düştüğü aktarıldı.

Gazeteye konuşan Peter C. Earle, "New York'ta zenginler daha da zengin oluyor. Fakirlerin geliri de artıyor, ama orta sınıfa girebilecek kadar değil" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ‘New York nüfusu hızla azalıyor’ Sonraki Haber >>

Koruma polisi yolda giden sivil araca çarparak yoldan çıkarttı

Koruma polisi yolda giden sivil araca çarparak yoldan çıkarttı

Etna Yanardağı lav püskürtmeye başladı

Etna Yanardağı lav püskürtmeye başladı

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Fransa'da ortalık yine karıştı

Fransa'da ortalık yine karıştı

İşte Erdoğan'ı kızdıran açıklamalar

İşte Erdoğan'ı kızdıran açıklamalar

Tsunami konser sırasında geldi

Tsunami konser sırasında geldi

Hırsızlık yapmak isterken başına neler deldi

Hırsızlık yapmak isterken başına neler deldi

'Bakırköy'deki kıyıdaki yeni binalar depremde yıkılmasa bile suya gömülecek'

'Bakırköy'deki kıyıdaki yeni binalar depremde yıkılmasa bile suya gömülecek'

Bütçe konuşulurken boş kalan Meclis'i çekti

Bütçe konuşulurken boş kalan Meclis'i çekti

Açık beyin ameliyatı olurken gitar çaldı

Açık beyin ameliyatı olurken gitar çaldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:30:04