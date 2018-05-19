Aselsan'da da halka arz krizi

Kriz Aselsan’a sıçradı

Ahvalnews.com'un haberine göre yıllık 6 milyar dolar büyüklüğü aşan Türk savunma sanayinin amiral gemisi Aselsan’ın mali yapısını güçlendirmek ve yeni yatırımlar için büyük önem taşıyan ikincil halka arzda üçüncü kez kriz çıktı.





Şirket halka arzı iptal etmedi ama satacağı hisse miktarını üçte bir oranında düşürdü ve önemli bir gelir kaybını göze aldı. Yapılan son dakika değişikliğiyle, halka arzdan gelir beklentisini bugünkü fiyatlara göre 5 milyar 40 milyon TL’den 3 milyar 360 milyon liraya indirildi. Şirketten yapılan açıklamada karara gerekçe olarak ‘Ülkemizin ve uluslararası piyasaların içinde bulunduğu ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak’ sözleri kullanıldı.





Bu yıl artan TL, döviz faizleri ve borçlanma koşullarındaki zorlaşmalar yüzünden şirketler için tek ucuz finansman kaynağı olarak gösterilen halka arzlarda yılın başından bu yana sorunlar çıkıyor. Şubat ayında halka arz edilen Medical Park hastaneleri, halka arz esnasında satış fiyatında yüzde 20’nin üzerinde iskonto uygulamak zorunda kalmış, satılan hisselerin bir bölümü de sermayedarlar tarafından alınmak zorunda kalmıştı. Sessiz geçen birkaç ayın ardından Mayıs ayında halka arz piyasası yeniden canlanırken Beymen, Defacto ve Penta Bilgi İşlem’in halka arzları talep yetersizliği nedeniyle satış aşamasında iptal edildi. Bu ay içinde halka arzı tamamlanan tek şirket olan Şok Market’te ise yüzde 20 fiyat iskontosu ve 100 milyon dolarlık ortak alımı gerçekleştirdi.



