Samanyolu Haber /Gündem / Asalım, keselim, sürelim" /25 Aralık 2016 19:07

Asalım, keselim, sürelim"

Rusya Ankara Büyükelçisi Karlov'a suikast düzenleyen El Nusra tetikçisinin sohbetlerine gittiği Nurettin Yıldız'ın skandal bir idam fetvası verdiği ortaya çıktı. Yıldız Hizmet Hareketi mensupları ile ilgili "Asalım keselim sürelim" diyor.

Asalım, keselim, sürelim"

Asalım, keselim, sürelim"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürekli gündeme getirdiği idam tartışması ile ilgili tartışmayı çok daha alevlendirecek bir fetva ortaya çıktı.

Daha önce "6 yaşındaki çocuklarla evlenilebilir" diyen, sohbetlere gittiğinde "İşte komutan işte ordu" şeklinde karşılanan Nurettin Yıldız Hizmet Hareketi'ne yönelik zulmün yetersiz olduğunu söylemiş.

Rusya Ankara Büyükelçisi Karlov'un katili El Nusra tetikçisinin Mevlüt Mert Altıntaş'ın sohbetlerine gittiği ortaya çıkan Yıldız, Diyanet'e çağrıda bulunuyor ve suçu ispatlanmamış insanların idam edilmesi, ellerinin ve ayaklarının kesilmesi ya da sürülmesi için devreye girmesi gerektiğini söylüyor.

Yıldız'ın kin ve nefretine Kuran'ı referans göstermesi ise ayrı bir skandal. 


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