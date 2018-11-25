'Artık Erdoğan'a oy vermeyeceğim'

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın babası, yerel seçimlere ile ilgili tartışılacak bir yazı kaleme aldı. Yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Demircan, bugüne dek Erdoğan ve partisine oy verdiğini belirtirken “Artık yalnızca vasıflarını Rabbimizin belirlediği adayları seçmek istiyorum. Ahiretime zarar vermek istemiyorum” ifadesini kullandı.





Demircan, Mirat Haber’de yayımlanan “Sayın Cumhurbaşkanım artık Kurani vasıfları taşıyanlara oy vereceğim” başlıklı yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik olarak “Katıldığınız ve kazandığınız bütün seçimlerde size oy verdim. Oy vermekle de kalmadım, yazılarımla ve özel sohbetlerimle destek de verdim” dedi.





“Hangi vasıflar dikkate alarak aday seçimi yapıldığını tam olarak bilmiyorum” diyen Demircan, “Biz Müslümanların fert ve toplum olarak olmazsa olmaz bir görevimiz var. Orijinal adıyla Emir bil-Marûf ve Nehi ani’l- Münker. Yani Dinimizin, ortak aklın ve ilmin gerektirdiklerine yönlendirmek ve dinimizin ortak aklın ve ilmin/bilimin sakındırdıklarından men etmek. Biz bu görevimizi yapmaz olduk. Bir diğer anlatımla size de yardımcı olamadık” ifadelerini kullandı.





‘SİZE YÖNTEM OLUŞTURACAK YARDIMCILAR GEREK’





Demircan yazısında şu sözlere yer verdi: “İstanbul seçmeniyim. Oy vermemi istediğiniz kişileri yakından tanımıyordum. Tanıtma gereği de duyulmadı. Seçtirdikleriniz arasında önemli bir toplumsal meseleyi irdeleyecek, inceleyecek,tespitlerini kaleme alacak ve meclis kürsüsünden dile getirecek daha da önemlisi görüşlerinize katılmadığını beyanla muhalif görüş bildirecek kadar inançlı, bilgili, bilinçli ve izzetli kaç kişi var? Siz batı kültürü ile şartlanmış bürokratlar ve teknokratlar ile nasıl başarılı olacaksınız? Yüzeysel başarılarımız varsa da eğitimde, kültürde ve ekonomide öze ilişkin problemlerimiz devam ediyor. Size yerel yönetimlerde de ufuk açacak, problem çözecek, alternatif yol ve yöntem oluşturacak yardımcılar gerek”