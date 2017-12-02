Arkasından ne gelecek kimin elinde ne var bilemiyoruz

Cemil Çiçek'ten Reza Zarrab açıklaması: Kimin elinde ne var bilemiyoruz





Eski Meclis Başkanı Cemil Çiçek, gündemdeki Man Adası ve Rezza Zarrab meselelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çiçek, “Belli ki bir fotoğraf çıksın isteniyor. Seçimlere epey zaman varmış gibi gözüküyor ama her geçen gün biraz daha seçim ortamına ısındırılıyor toplum” dedi. Çiçek ayrıca rüşvet aldıkları iddia edilen bakanlara ilişkin olarak da konuştu.







‘O ZAMAN DA HÜKÜM VERMEDİM ŞİMDİ DE VEREMEM’







AK Parti Ankara Milletvekili Cemil Çiçek Milliyet’ten Serpil Çevikçan’a, konuştu. Çiçek, bugün gelinen noktayı nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya şöyle yanıt verdi; “Reel olarak şimdi neyi konuşuyoruz? O zaman dediğim gibi tartışma devam ediyor. Ben suçludur, suçsuzdur diye bir hüküm o zaman da vermedim, şimdi de veremem ama tartışma uluslararası bir boyut kazanarak devam ediyor işte. Daha işin başındayız, arkasında ne var ne gelecek onu da bilmiyoruz.”





‘GÜNCELLEMEK MÜMKÜN’





Çiçek rüşvet aldığı iddia edilen bakanlara ilişkin soruşturmaların da yeniden açılabileceğini söyledi:





“Soruşturma komisyonu, ‘Yüce Divan’a gitmelerine gerek yok’ kararı verdi. Bu karar, takipsizlik kararı niteliğindedir. Takipsizlik kararları kesin yargı hükmü ifade etmez. Yeni şartlarda, yeniden soruşturma açılabiliyor. Nitekim, 2002’den sonra, Ak Parti’nin ilk iktidar döneminde, eski bazı bakanlar için böyle yapıldı. Şu anda yeniden talepte bulunma şartları muhalefet için de var savcılar için de var. Bunlar şikâyete bağlı şeyler değil. Yapar yapmaz onların bileceği iş. Güncellemek hukuken mümkündür.”





“BİR FOTOĞRAF ÇIKSIN İSTENİYOR”





Çiçek, Reza Zarrab meselesi, Man Adası iddiaları, Başbakan Binali Yıldırım’ın yakınlarına dönük vergi cenneti iddiaları konuları hakkında ise; “Sayın Başbakan’ın Amerika’ya gittiği gün Malta’daki vergi cenneti konuları gündeme geliyor. Arkasından Sarraf duruşmaları başlamadan önce CHP Genel Başkanı’nın açıklamaları geliyor. Yarın ne olacak, kimin elinde ne var bilemiyoruz. Belli ki bir fotoğraf çıksın isteniyor. Seçimlere daha epey zaman varmış gibi gözüküyor ama her geçen gün biraz daha seçim ortamına ısındırılıyor toplum. Yapılacak seçimler büyük seçimler olduğu için ister istemez bunlar yaşanıyor” ifadelerini kullandı.