Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab davasında iki kritik tape erişime açıldı /02 Aralık 2017 12:02

Zarrab davasında iki kritik tape erişime açıldı

Zarrab davasında dün mahkeme delil dosyasındaki iki adet ses kaydını jürinin dikkatine sundu.

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Reza Zarrab ve Hakan Atilla arasındaki telefon tapelerinde İran'a yönelik ambargonun delinmesiyle ilgili ikilinin yaptığı görüşmeler yer alıyor. Davayı salonda takip eden gazeteci Adam Klasfeld ses kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı.

Mahkemenin resmi olarak kayıtlara soktuğu ilk ses kaydında Zarrab Atilla'yı arayarak altın yerine Dubai'den gıda ticareti yoluyla İran'la yapılacak olan hayali ticaretin nasıl olabileceğini öğrenmeye çalışıyor. Atilla ilk başta bazı endişelerini dile getirirken Dubai'den yapılacak ticaretin parasının Türkiye üzerinden geçirilmesinin zor olduğunu belirtiyor ve araştırma için zaman istiyor. Zarrab'sa Süleyman Aslan'la konuyu daha önce görüştüklerini belirtirken Attilla da bu görüşmeden haberdar olduğunu vurguluyor. Yine de belgeleri hazırlamasını isteyen Atilla gıda ticaretinin ABD ambargosunu delmediğini belirtiyor. Gıdayı Güney Amerika'dan mı getirmeyi planladıklarını soran Hakan Atilla, Zarrab'ın Dubai demesiyle şaşırıyor. Zira Hakan Atilla bu noktada 'Dubai'de büyük ölçekli gıda toptancısı yok' diyerek kuşkusunu dile getirirken Reza Zarrab ikna amaçlı, bu ölçekte bir ticarete konu olabilecek, yani dikkat çekmeyecek bir gıda firması bulduğunu belirtiyor.


İkinci ses kaydında ise Atilla, Zarrab'ı daha önce konuştukları evrak gelmediği için arıyor. Zarrab'sa 'hemen gönderiyorum' diyor.


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