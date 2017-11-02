Samanyolu Haber /Gündem / Arınç'ın akrabası ile ilgili flaş karar! /02 Kasım 2017 17:43

Arınç'ın akrabası ile ilgili flaş karar!

TBMM eski Başkanı ve eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın eşinin amcasının oğlu olan ve yaklaşık 1.5 yıldır Cemaat soruşturması kapsamında cezaevinde tutuklu bulunan Manisa Halk Sağlığı eski İl Müdürü Ziya Tay, serbest bırakıldı.

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Bülent Arınç'ın akrabası serbest bırakıldı

Manisa'da 15 Temmuz sonrası yürütülen soruşturma kapsamında Halk Sağlığı eski İl Müdürü Ziya Tay, ilk olarak 28 Temmuz 2016'da görevden uzaklaştırıldı. Soruşturma kapsamında, 29 Temmuz'da gözaltına alınan Tay, 19 Ağustos'ta ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtirazlar üzerine tekrar gözaltına alınan Ziya Tay, 24 Ağustos'ta tutuklandı.

Yaklaşık 1.5 yıldır Manisa F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ziya Tay, iddianamelerin hazırlanmasının ardından dün yargılandığı Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ayrıca, 14 Ekim'de tutuklanan Manisa Basın İlan İl Müdürü Kenan Tokgöz de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


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