Arınç Times'a konuştu, verdi veriştirdi

Times'a özel bir mülakat veren Eski Başbakan Yardımcısı ve AKP kurucusu, Erdoğan'ın bir zamanlar önemli bir müttefiki sonradan ise muhalifi olan Bülent Arınç, Erdoğan'a Avrupa ve Amerika ile ilişkilerini geliştirmesi gerektiği tavsiyesinde bulundu.





Arınç, artan bir şekilde otoriter bir tutum sergileyen, batı ile ilişkilerini kesme tehdidinde bulunan Amerika'nın Ortadoğu politikalarına karşı bir tavır geliştiren Erdoğan'a karşı bir tutum alarak Türkiye'nin acil olarak Batı ile ilişkilerini düzeltmesi gerektiğini ifade ederek partisinin politikasını eleştirdi.





Arınç, röportajda “Türkiye Hem Avrupa hem de Amerika ile ilişkilerini düzeltmesi gerekiyor. Bu Türkiye için gerçekten çok önemli. Türkiye ile ilişkilerin bozulması batı ülkelerini fazla etkilemez fakat Türkiye kendi çıkarları için dürüst ve uzun soluklu bir yaklaşımla Batı ile ilişkilerini düzeltmek mecburiyetinde” ifadelerini kullandı.





Batıyı Türkiye'ye tam üyelik vermemek ve Anti-Türkiye politikasını iç politika malzemesi ile kullanmakla eleştiren Arınç, aynı zamanda da Türkiye'nin Avrupa'ya tekrar yaklaşmak için ilk adımı atması gerektiği görüşünde.





Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılması gerekliliğinin savunucusu ve Erdoğan'ın politikalarını gözü kapalı bir şekilde onaylamaya karşı tutumuyla tanınan Arınç; “Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin içinde olması lazım. Bunun olabilmesi için en başta Cumhurbaşkanından başlayarak Başbakan ve hükümetin pozitif bir dil geliştirmesi ve Avrupaya elini uzatması gerekli” şeklinde ropörtajın devamında görüşlerini ifade etti.





Referandum sonrasında ilk defa görüşlerini açıklayan Arınç bir zamanlar dostu olan Erdoğan'ın parti üzerinde bütünüyle kontrol sahibi olduğunu söyleyerek şu an AKP politikalarına karşı parti içinde bir görüş ifade etmenin mümkün olmadığını ifade etti.





Arınç, Türk Amerikan ilişkilerinin çok hayati olduğunu ifade ederek Rusya ilişkisine göre öncelenmesi gerektiğini ifade etti.





“Amerika ile stratejik ortağız. Rusya ile iyi ilişkilerimiz var fakat bölge üzerinde Çar döneminden başlayarak hatta günümüzde bile devam ettiği şekilde Rusya'nın yayılmacı emperyal hedefleri var. Tabii ki Rusya ile ticari ilişkilerimizi gözetmeli ve karşılıklı anlaşmalar içinde olmamız lazım fakat stratejik ve bölgeyi ilgilendiren meselelerde Amerika'nın Rusya'nın emperyalist polikalarına karşı karşı koyucu bir önceliği olması gerekiyor."