Zeybekçi'nin adı konuşmacı listesinden çıkarıldı

Amerikan-Türk Konseyi (ATC) ve Türk Amerikan İş Konseyi (TAIK) tarafından düzenlenen geleneksel Türk-Amerikan İlişkileri ile ilgili yıllık toplantı bu yıl Pazar akşamı başlaması bekleniyor. Mayıs 21-23 tarihleri arasında her zaman olduğu gibi Washington DC’de yapılacak.





Washington Hattı'ndan İlhan Tanır'ın haberine göre bu yılki toplantıda bir büyük değişiklik var. 36. defa düzenlenecek olan bu yılki konferans daha önceki yıllarda Oriental Mandarin 2010 yılından beri ise sürekli Ritz Carlton’da yapılırken bu kez Washington’da bu yıl açılan Trump International Hotel’de yapılacak.





Her yıl Türk ve ABD işadamlarını bir araya getirerek iki ülke arasındaki iş ilişkilerini geliştirmeyi hedefleyen bu yıllık toplantıda geçen yıla dek aynı zamanda Türkiye’deki genel durum da tartışılıyordu. Geçen yıl ilk kez Türkiye’deki siyasi gidişat programdan çıkarıldı. Onun yerine ABD’deki gidişat tartışmaya açıldı.





Washington’da geçtiğimiz yıl, Trump Başkan olmadan açılan Trump International Hotel, Başkanın kendi ailesinin ticari ve ülkenin çıkarları ile çatışması nedeniyle büyük tartışmalara neden olan bir otel olmaya devam ediyor.





Konferansa iki gün kala konuşmacılar listesinden ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass ve Ekonomiden Sorumlu bakan Zeybekçi’nin çıkarıldığı görüldü