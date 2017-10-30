Arınç’ın kaldırdığı ‘bir Hint atasözü’ Gökçek içinmiş

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın baskısıyla Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in istifası en çok eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç sevindi.

Arınç kişisel Twitter hesabında sabitlediği ünlü “bir Hint atasözü”nü kaldırdı. Kaldırılan Tweet’te, “Bir Hint Atasözünde denir ki: ‘EĞER BİRİLERİ OTURDUĞU KOLTUKTAN KALKMAKTA SIKINTI YAŞIYORSA KESİNLİKLE ALTINI KİRLETMİŞTİR” ifadeleri yer alıyordu.

Arınç ise söz konusu tweet’in kaldırılmasıyla ilgili olarak, “Koyarken niye koymuşsak, onun için de kaldırmışızdır” cevabını verdi.







