Flynn soruşturmasında ilk gözaltı

ABD basını bir süredir Özel Savcı Robert Mueller'in Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale edip etmediğine yönelik soruşturma kapsamında ilk suçlamaları yapacağını yazıyordu.





Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve onun eski iş ortağı aynı zamanda da Trump'ın kampanyasında yardımcısı olan Rick Gates bugün bu kapsamda Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine teslim oldu.





Konu hakkında Trump yönetimi, FBI ve Manafort'tan bir açıklama gelmezken, Manafort'un FBI'ın Washington alan ofisine avukatıyla geldiği görüntüler ABD basınında yer aldı. ?Associated Press de Manafort'un eski iş ortağı Gates'in de FBI ofisine gittiğini duyurdu.







