Samanyolu Haber /Dünya / Flynn soruşturmasında ilk gözaltı /30 Ekim 2017 17:54

Flynn soruşturmasında ilk gözaltı

Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale ettiği yönündeki suçlamaların incelendiği soruşturma kapsamında Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve Manafort'un eski iş ortağı Rick Gates Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine teslim oldu. İkiliye 12 adet suçlama yöneltildi.

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ABD basını bir süredir Özel Savcı Robert Mueller'in Rusya'nın ABD seçimlerine müdahale edip etmediğine yönelik soruşturma kapsamında ilk suçlamaları yapacağını yazıyordu.

Trump'ın eski kampanya menajeri Paul Manafort ve  onun eski iş ortağı aynı zamanda da Trump'ın kampanyasında yardımcısı olan Rick Gates bugün bu kapsamda Federal Soruşturma Bürosu (FBI) yetkililerine teslim oldu.

Konu hakkında Trump yönetimi, FBI ve Manafort'tan bir açıklama gelmezken, Manafort'un FBI'ın Washington alan ofisine avukatıyla geldiği görüntüler ABD basınında yer aldı. ?Associated Press de Manafort'un eski iş ortağı Gates'in de FBI ofisine gittiğini duyurdu.


12 ADET SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

Mueller'in ofisinden yapılan açıklamada Manafort ve Gastes'e aralarında ABD'ye karşı komplo kurmak ve kara para aklamanın da olduğu 12 adet suçlamanın yöneltildiği açıklandı.

Açıklamada "Manafort ve Richard Gates federal jüri tarafından suçlandı. 12 suçlama şunlardan oluşuyor: ABD'ye karşı komplo kurmak, kara para aklamak için komplo kurmak, yabancı bir yöneticinin kayıtdışı temsilciliği, yalan ve yanlış yönlwndirici FARA (Yabancı Temsilcilik Kayıt Yasası) açıklamaları, yalan ifade ve yabancı banka ve finansal hesaplar konusunda 7 adet suçlama" dendi.

YANUKOVİÇ'İN İSTEĞİ ÜZERİNE ABD'DE MİLYONLARCA DOLARLIK LOBİ KAMPANYASI YÜRÜTTÜLER'

Suçlamada Manafort ve Gates'in Eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in isteği üzerine ABD'de milyonlarca dolarlık lobi kampanyası yürüttükleri belirtildi.

Manafort ve Gates 2006-2016 yılları arasında ABD'li yetkililerden aldıkları ödemeleri saklama amacıyla ABD ve yabancı kuruluşlar vasıtasıyla kara para aklamak ile suçlandı.

Soruşturmada toplamda 75 milyon doların offshore (denizaşırı) hesaplar vasıtasıyla gönderildiği belirtildi.

Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine olası müdahalesi ile ilgili olarak ABD'de biri Kongre diğeri ise Özel Savcı Mueller tarafından yapılan 2 adet ayrı soruşturma bulunuyor.

Kremlin ve Trump ise suçlamaları kesin bir dille reddediyor.
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