Samanyolu Haber /Ekonomi / Ardı ardına... Bu sefer de Moody's! /02 Haziran 2018 11:06

Ardı ardına... Bu sefer de Moody's!

Fitch'in ardından uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu izlemeye aldığını duyurdu

SHABER3.COM

Dün Fitch'in 25 Türk Bankası negatif izlemeye aldığını açıklamasının ardından Moody's'ten de bir açıklama geldi. 

Moody's'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin 'Ba2' seviyesindeki kredi notunun, gelecek dönemdeki makroekonomik politikalara yönelik belirsizlik gerekçesiyle izlemeye alındığı bildirildi.

Belirsizliğin sürmesinin, mevcut dış kırılganlıklar da göz önünde tutulduğunda Türkiye'nin ödemeler dengesine yönelik risk seviyesini yükseltebileceği öne sürülen açıklamada, bunun şu anki reytingle uyumsuz olabileceği ifade edildi.

Moody's, 8 Mart'ta yaptığı son not açıklamasında, Türkiye'nin kredi notunu 'Ba1'den 'Ba2'ye düşürmüş ve not görünümünü 'negatif'ten 'durağan'a çevirmişti.

Moodys'in açıklaması uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in 25 Türk bankasını negatif izleme sürecine almasının ardından geldi.

Son olarak bir başka derecelendirme kuruluşu Standard&Poor's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurmuş, Türk ekonomisinin görünümününü de 'durağan‘ olarak kaydetmişti.

Geçtiğimiz aylarda da yine Moody's 14 Türk bankasının uzun vadeli notlarını düşürmüştü.
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