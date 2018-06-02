Erdoğan: Bana ne Avrupa'dan, Uber işi bitti artık. Böyle bir iş yok!

Halk otobüsçüleri ile düzenlenen iftar etkinliğinde konuşan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:







*Uber işi bitti artık böyle bir iş yok. Bizim taksicilik sistemimiz var. Avrupa'da varmış. Bana ne Avrupa'dan. Taksicilerimizin hakkını birilerine kaptırmayız, yediremeyiz. Uber işi bitti. Kendine göre taksicilik sistemi yok böyle bir şey, kusura bakmasınlar. Trafik bunların üzerine gidecek. Gereğini yapacak. Taksilerimizin, hakkını kaptırmayız, yedirtmeyiz





ÖZEL HALK OTOBÜSLERİNİN ÜCRETSİZ OLARAK TAŞIDIĞI YOLCULARA KARŞILIK YAPILAN ÖDEME





*Gelecek aydan itibaren bu ödemeleri artırıyoruz. Buna göre; Ankara ve İstanbul illerinde aylık bin lira olan ödeme bin 330 liraya, diğer büyükşehirlerde 750 lira olan ödeme bin liraya, diğer belediyelerde ise 600 lira olan ödeme 800 liraya çıkartılacak. Yani ödeme tutarlarını yüzde 33 oranında artırıyoruz.





