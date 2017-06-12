Samanyolu Haber /Spor / Arda'dan Terim'e: Niye arkamdan konuşuyor /12 Haziran 2017 11:53

Arda'dan Terim'e: Niye arkamdan konuşuyor

Kosova ile oynanan Dünya Kupası Elemeleri sonrası Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’in açıklamalarının ardından Arda Turan'dan cevap geldi. Milli takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye saldırdıktan sonra yaşanan krizin odağında bulunan Arda Turan, "Ben milli takımı bıraktım. Arkamdan neden konuşmalar geçiyor hala anlamadım. Hayatım boyunca Bilal Meşe’yi o olaydan sonra ilk defa uçakta gördüm. Her şeyi hocamın yüzüne söyledim ama hoca, benim yüzüme söylemek yerine basın toplantısında söyledi" dedi.

SHABER3.COM

Arda Turan'dan Fatih Terim'e: Milli Takımı bıraktım, arkamdan neden konuşuyor!

İşte Arda Turan’ın açıklamaları:

"Ben milli takımı bıraktım. Arkamdan neden konuşmalar geçiyor hala anlamadım. Hayatım boyunca Bilal Meşe’yi o olaydan sonra ilk defa uçakta gördüm. Her şeyi hocamın yüzüne söyledim ama hoca, benim yüzüme söylemek yerine basın toplantısında söyledi.

“O bana ‘oyuncu’ diyor, kendisi de benim hocamdır. Bizde emeği vardır ama artık bıraktım milli takımı. Sen bu metinleri oku, halledebiliriz dedi. Ben de ‘Ben artık takıma zarar veriyorum, bırakayım’ dedim onurlu bir şekilde.

“Milli takıma ilk gittiğim günden beri disiplinsizlikler yapmışımdır. Haylaz bir oyuncuyum ama sahada elimden geleni yapmışımdır. Basın mensuplarının benim basın toplantımı terk ettiklerini görmedim. Ben oraya gittiğimde zaten bırakmaya karar vermiştim.

"Bir kişi bile saygı duymayacak mı?"

"Hayatta en çok sevdiğim şeyi, uğruna en çok mücadele ettiğim şeyi 30 yaşında bıraktım. Bir kişi bile saygı duymayacak mı?

"Kimsenin yaşananları basına yansıtmaması gerekirdi. Ben ve takım arkadaşlarım anlatmadı. Kim anlattı bilmiyorum.Emre Belözoğlu, bu haberleri çıkaranların görevlerine devam etmeyeceklerini söyledi.

"Geri dönmek istemiyorum"

"İnsanlarla konuşurum, istişare yaparım ama sırtımı sadece Allah’a dayarım. Milli takıma artık dönmek istemiyorum. Oraya daha fazla şey verebileceğimi düşünmüyorum. Tamam ya sorumlu benim. Oyunculara atmadılar mı suçu Euro 2016’da? Üzerime aldım, bıraktım milli takımı."
<< Önceki Haber Arda'dan Terim'e: Niye arkamdan konuşuyor Sonraki Haber >>

Vekil beraberlik mesajı verirken AKP'liler birbirinin kaşını gözünü yardı

Vekil beraberlik mesajı verirken AKP'liler birbirinin kaşını gözünü yardı

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

Star yazarı: Erdoğan'dan daha iyi halife mi bulacaksınız

Canlı yayında kitabını yedi

Canlı yayında kitabını yedi

Kaza mahallindeki kedi sosyal medyayı salladı

Kaza mahallindeki kedi sosyal medyayı salladı

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Binali Yıldırım'ın yazı ile imtihanı!

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Ramazan'da bize düşen şey

Ramazan'da bize düşen şey

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

FBI eski direktörü canlı yayında sorgulandı

AKP halkı nasıl silahlandırıyor?

AKP halkı nasıl silahlandırıyor?

Erdoğan'dan Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı

Erdoğan'dan Hizmet Hareketi'ne yönelik soykırım çağrısı
yolum kaderim

PUAN DURUMU

FİKSTÜR

  • SıraTAKIMOP
  • 1Beşiktaş3479
  • 2Fenerbahçe3474
  • 3Torku Konyaspor3466
  • 4Medipol Başakşehir3459
  • 5Osmanlıspor FK3452
  • 6Galatasaray3451
  • 7Kasımpaşa3450
  • 8Akhisar Belediyespor3446
  • 9Antalyaspor3445
AYRINTILI PUAN DURUMU
  • 34.HAFTA
  • SIVASSPOR2 - 2FENERBAHCE
  • TRABZONSPOR0 - 6KASIMPASA
  • GENCLERBIRLIGI3 - 1ESKISEHIRSPOR
  • OSMANLISPOR1 - 0AKHISAR BELEDIYESPOR
  • KONYASPOR2 - 1BESIKTAS
  • MERSIN IDMAN Y.2 - 5BURSASPOR
  • GAZIANTEPSPOR2 - 0ANTALYASPOR
  • BAŞAKŞEHİR1 - 0ÇAYKUR RİZESPOR
  • GALATASARAY6 - 0KAYSERISPOR
AYRINTILI LİG FİKSTÜRÜ
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:40:38