Samanyolu Haber /Gündem / Arap dünyasında sosyal medyada Türk mallarını boykot çağrısı başladı.. /08 Haziran 2017 15:49

Arap dünyasında sosyal medyada Türk mallarını boykot çağrısı başladı..

Arap dünyasında Türk Mallarına karşı boykot çağrıları başladı

SHABER3.COM

Başta Suudi Arabistan olmak üzere Arap ülkeleri ve Katar arasında yaşanan diplomatik kriz, Katar'a destek veren Türkiye'ye yönelik boykot çağrısına neden oldu. Sosyal medyada yapılan Türk mallarına yönelik boykot çağrısı Türkiye'deki kullancıların tepkisini çekti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Mısır'ın Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmesini açıklamasının ardından başlayan kriz sürüyor.

Katar'la ilişkilerini kestiğini açıklayan ülke sayısı her geçen gün artarken, TBMM'de Katar'a asker gönderilmesinin kabul edilmesinin ardından Suudileri destekleyen Araplar, Türkiye'yi Katar'ın yanında yer almakla suçladı.

Sosyal medyadan Türk mallarını boykot çağrısında bulunuldu. 




??Türkiye'deki sosyal medya kullanıcıları ise bu boykot çağrısına tepki gösterdi. 


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