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Arazi aracı ile ilginç kaza
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20 Haziran 2019 12:41
Arazi aracı ile ilginç kaza
Yanındaki arkadaşı ile birlikte tepede keşif yapmaya kalkan genç ilginç bir şekilde kaza yaptı .
Arazi aracı tepeden yuvarlandı
Rus Televizyonlarında yayınlanan görüntülerde arazi aracı bir anda aşağıya yuvarlandı. Emniyet kemeri takmayan sürücü araçtan fırladı. Sürücü ağır yaralı hastaneye kaldırırken yanındaki arkadaşı hafif yaralı kurtuldu
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