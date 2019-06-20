Samanyolu Haber /Gündem / Arazi aracı ile ilginç kaza /20 Haziran 2019 12:41

Arazi aracı ile ilginç kaza

Yanındaki arkadaşı ile birlikte tepede keşif yapmaya kalkan genç ilginç bir şekilde kaza yaptı .

Arazi aracı tepeden yuvarlandı

Rus Televizyonlarında yayınlanan görüntülerde arazi aracı bir anda aşağıya yuvarlandı. Emniyet kemeri takmayan sürücü araçtan fırladı. Sürücü ağır yaralı hastaneye kaldırırken yanındaki arkadaşı hafif yaralı kurtuldu
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Arazi aracı tepeden yuvarlandı

Arazi aracı tepeden yuvarlandı

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