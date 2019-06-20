Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli: Ortak yayını izlememe tercihimde ne kadar haklı olduğum açığa çıktı /20 Haziran 2019 12:24

Bahçeli: Ortak yayını izlememe tercihimde ne kadar haklı olduğum açığa çıktı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu ortak yayını için, "Gerçekten de bu tercihimin (yayını izlememe) ne kadar haklı olduğu teyit edilmekle kalmamış, skandallar zincirinin kumpasla imal edilmiş halkaları birer birer açığa çıkmıştır" dedi.

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Bahçeli, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki ortak yayına ilişkin çıkan iddiaları değerlendirerek, "16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir. Elbette ayinesi iş olanın lafına bakılmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin açıklamalarından ilgili bölüm şöyle:

''Bir yanda yabancıların gözetim ve denetimindeki proje isim duruyorken, diğer yanda projeci vasfıyla sivrilen devlet ve siyaset adamı Sayın Binali Yıldırım vardır ve bilinmektedir. Geldiğimiz bu aşamada CHP adayının maskesi düşmüş, aldatma ve yalanla makyajladığı gerçek yüzü ortaya çıkmış, deşifre olmuştur.  Özellikle, 16 Haziran 2019 Pazar günü televizyon ekranlarında sahnelenen tartışma programının öncesi ve sonrasında tetiklenen ve tırmandırılan bayağı tartışmalar, ibretlik gelişmeler, ayak oyunları, dalavereler aslında İstanbul’un nasıl bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gözler önüne sermiştir.
Hatırlanacağı üzere, taraflı, yanlı ve bir maksada hizmetkârlığı malum ve matuf olan sözde gazetecinin sunucu olduğu mezkûr tartışma programını izlememe kararımı daha önce kamuoyuyla paylaşmıştım. Gerçekten de bu tercihimin ne kadar haklı olduğu teyit edilmekle kalmamış, skandallar zincirinin kumpasla imal edilmiş halkaları birer birer açığa çıkmıştır.

‘İYİ NİYETLE İZAH EDİLEMEYECEKTİR’

- Sayın Binali Yıldırım’ın, malum tartışma programı öncesi soruları aldığı iddiasının kuyruklu yalan çıkmasından sonra, bu defa da otel lobilerinde gizli kapaklı yapılan temas ve taktik alışverişini esas alan sinsi görüşmenin ifade edildiği gibi 2-3 dakika değil, 46 dakikayla sabit olduğu anlaşılmıştır. 16 Haziran öncesinde, CHP adayı ile sözde gazetecinin otel buluşması kesinlikle iyi niyetle izah edilemeyecektir. Elbette ayinesi iş olanın lafına bakılmayacaktır.

- Yayın çizgisi mahsurlu ve marazi olan bir kanalın sunucusu olan sözde gazetecinin yandaşlık ve candaşlık damarının kabarması, hazırladığı sorular üzerinde CHP adayıyla birlikte hararetle çalışması, suiistimale kapı açıp gayri ahlaki ve etik dışı bir ilkesizliğe savrulması vicdan sahibi hiçbir vatan evladının gözünden kaçmamıştır. Esasen bu durum bizim içim sürpriz ve şaşırtıcı olmamıştır. Testide ne varsa dışarı o sızmıştır. Meşum niyetle menhus eylem kısa sürede örtüşmüştür. Devletin valisine küfür ve hakaret eden, vatandaşlarımıza nezaketsiz ve saygısız bir şekilde sataşan, sabırlı görünüp adeta öfke nöbetleri geçiren CHP adayının şanzımanı dağılmış, ipliği pazara çıkmıştır.

- Böylesi bir zihniyetin her şey çok güzel olacak demesi ise yalnızca kandırma, riyakarlık ve saptırmadır. Bütün gelişmeler İstanbullu kardeşlerimin gözü önünde vasat ve varlık bulmaktadır. Hiçbir hazırlığı olmayan, hiçbir projesi görülmeyen, hizmeti hezimet olarak algılayıp macera ve masaldan başka bir hikayesi okunmayan şahsın sadece zaman kaybı, emek ve demokrasi israfı olduğu barizdir, bellidir.
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