Samanyolu Haber /Gündem / 'Araç içeri girdi, polisler çıkıp gitmişti' /05 Mayıs 2017 08:18

'Araç içeri girdi, polisler çıkıp gitmişti'

Silopi'de zırhlı polis panzerinin eve girerek ölmesine sebep olduğu iki kardeşin amcası Suat Yıldırım (31), olay anını anlattı

SHABER3.COM

Yıldırım,  "Ağabeyim Mesut, yengem ve odada oturuyorduk. Çocukları saat 23.00 gibi uyutmuştuk. Salonda yer yatağında yatıyorlardı. Deprem gibi bir ses geldi. Bomba patladı sandık. Hemen salona geçtik. Araç evin içine girmişti. Polisler aracın içinde yoktu. Çıkıp gitmişler" diye konuştu.

Şırnak'ın Silopi ilçesi Karşıyaka Mahallesi 715'inci sokakta önceki gece saat 23.50'de, zırhlı polis panzeri belirlenemeyen bir nedenle Mesut Yıldırım'ın evine çarptı. İçeri giren ve karşı tarafa kadar ilerleyen panzer, duvar ve kolonları yıkarken, yer yatağında uyuyan Muhammet (7) ile kardeşi Furkan’ı (6) ezdi. 2 kardeşin cenazeleri, Silopi Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından toprağa verildi. Şırnak Valiliği, olayda sürücünün alkollü olduğu iddialarını yalanladı.

Savcılık, soruşturma başlattı. Ölen kardeşlerin amcası Suat Yıldırım (31), olay anını Hürriyet’ten İsmail Saymaz'a anlattı: “Ağabeyim Mesut, yengem ve odada oturuyorduk. Çocukları saat 23.00 gibi uyutmuştuk. Salonda yer yatağında yatıyorlardı. Deprem gibi bir ses geldi. Bomba patladı sandık. Hemen salona geçtik. Araç evin içine girmişti.Polisler aracın içinde yoktu. Çıkıp gitmişler.”

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