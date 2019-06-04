Apple'da bir devir sona eriyor, iTunes uygulaması kapatılıyor

Apple'in Kaliforniya'da yapılan yeni işletim sistemi MacOS Catalina tanıtımında, 2001 yılında Steve Jobs'un ilk kez tanıtımını yaptığı multimedya yöneticisi iTunes'un artık kullanılmayacağı açıklandı.







Catalina işletim sisteminde iTunes'un görevleri Apple TV, Apple Music ve Apple Podcasts uygulamalarına dağıtılacak.





Apple, online dizi ve film platformu Apple TV +'ı geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı.





Çevirimiçi müzik platformu Spotify, Apple'ın AppStore'da kendi uygulamasını öne çıkardığı ve fiyatları şişirdiği gerekçesiyle Amerika Birleşik Devletleri Rekabet Kurulu'na başvurmuştu.





Spotify'ın dünya çapında 96 milyon üyesi bulunuyor. Apple Music ise kısa sürede 50 milyon kullanıcı sayısına ulaştı.