Kremlin: Ankara'nın bizi bilgilendirmesine gerek yok

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a, Türkiye’nin Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemi satın almasının ‘risklerinin değerlendirilmesi amacıyla’ Türkiye ve ABD arasında bir çalışma grubu kurulacağına dair Ankara tarafından bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri soruldu.







Peskov, “Türkiye’nin bilgi vermesi gerekmiyor. Zira bu bizim işimiz değil” yanıtı verdi.





“Bizim işimiz ve Türk partnerlerimizin işi, Türkiye’ye S-400 sevkiyatı yapılmasına ilişkin anlaşmanın gerçekleştirilmesi” vurgusu yapan Peskov, “Söz konusu anlaşma şu anda gerçekleştirilme aşamasında” diye devam etti.







‘Bu yanıtların, Türkiye ve ABD arasında yapılması beklenen S-400 görüşmelerinin Rusya’yı endişelendirmediği anlamına mı geldiği’ sorusuna ise Peskov, “Türkiye bu konuyu istediği her üçüncü ülke ile ele alabilir” yanıtını verdi.





ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini satın almasının F-35 savaş uçaklarının güvenliği için tehdit oluşturacağını belirtirken yaptırım tehdidinde bulunuyor.





Ankara da S-400'lerin, Türkiye’ye konuşlandırılacak F-35'lere karşı oluşturabileceği riskleri değerlendirmek amacıyla çalışma grubu kurulması için ABD'ye teklif götürmüştü.







ABD Başkanı Donald Trump’ın bu teklife sıcak baktığı yönünde haberler ortaya atılsa da çalışma grubunun kurulup kurulmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Bunun yanında, Pentagon’un çalışma grubu fikrine sıcak bakmadığı biliniyor.



