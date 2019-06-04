Samanyolu Haber /Dünya / Kremlin: Ankara'nın bizi bilgilendirmesine gerek yok /04 Haziran 2019 14:59

Kremlin: Ankara'nın bizi bilgilendirmesine gerek yok

Kremlin Sözcüsü Peskov, Türkiye’nin S-400 savunma sistemi satın almasına ilişkin ABD’yle bir çalışma grubu kuracak olması konusunda Ankara tarafından bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri sorusuna, “Ankara’nın bize bilgi vermesi gerekmiyor. Zira bu bizim meselemiz değil” yanıtını verdi.

SHABER3.COM

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a, Türkiye’nin Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemi satın almasının ‘risklerinin değerlendirilmesi amacıyla’ Türkiye ve ABD arasında bir çalışma grubu kurulacağına dair Ankara tarafından bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri soruldu.

Peskov, “Türkiye’nin bilgi vermesi gerekmiyor. Zira bu bizim işimiz değil” yanıtı verdi.

“Bizim işimiz ve Türk partnerlerimizin işi, Türkiye’ye S-400 sevkiyatı yapılmasına ilişkin anlaşmanın gerçekleştirilmesi” vurgusu yapan Peskov, “Söz konusu anlaşma şu anda gerçekleştirilme aşamasında” diye devam etti.

‘Bu yanıtların, Türkiye ve ABD arasında yapılması beklenen S-400 görüşmelerinin Rusya’yı endişelendirmediği anlamına mı geldiği’ sorusuna ise Peskov, “Türkiye bu konuyu istediği her üçüncü ülke ile ele alabilir” yanıtını verdi.

ABD, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 savunma sistemini satın almasının F-35 savaş uçaklarının güvenliği için tehdit oluşturacağını belirtirken yaptırım tehdidinde bulunuyor.

Ankara da S-400'lerin, Türkiye’ye konuşlandırılacak F-35'lere karşı oluşturabileceği riskleri değerlendirmek amacıyla çalışma grubu kurulması için ABD'ye teklif götürmüştü.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu teklife sıcak baktığı yönünde haberler ortaya atılsa da çalışma grubunun kurulup kurulmayacağına dair resmi bir açıklama yapılmış değil. Bunun yanında, Pentagon’un çalışma grubu fikrine sıcak bakmadığı biliniyor.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kremlin: Ankara'nın bizi bilgilendirmesine gerek yok Sonraki Haber >>

İmamoğlu, Soylu'ya baba ocağından cevap verdi

İmamoğlu, Soylu'ya baba ocağından cevap verdi

Bu nasıl bayram namazı

Bu nasıl bayram namazı

Süleyman Soylu’ya Trabzon’da protesto: "Akıllı ol Soylu"

Süleyman Soylu’ya Trabzon’da protesto:

İmamoğlu'nun tartıştığı genç AKP reklamlarında oynamış

İmamoğlu'nun tartıştığı genç AKP reklamlarında oynamış

Ümitsizliğe düşmeye neden gerek yok?

Ümitsizliğe düşmeye neden gerek yok?

"Generalleriniz var ya, hepsi Erdoğan'ın arkasında eşek gibi saf tutuyor"

Davutoğlu'ndan 'yeni parti' daveti: Yeni bir hâl

Davutoğlu'ndan 'yeni parti' daveti: Yeni bir hâl

Çöl sıcağına pervaneli çözüm

Çöl sıcağına pervaneli çözüm

Venedik'te facia ucuz atlatıldı

Venedik'te facia ucuz atlatıldı

Yeğenlerini, akrabalarını ve şoförlerini doldurmuşlar belediyeye...

Yeğenlerini, akrabalarını ve şoförlerini doldurmuşlar belediyeye...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:25:41