Apple, Hindistan'da başarısız oldu

Bloomberg'in haberine göre, dünyanın en hızlı büyüyen akıllı telefon pazarlarından biri olan Hindistan'da Apple ürünlerinin çok pahalı olmasından dolayı insanların Xiaomi gibi Çin markalarını tercih ettiği belirtiliyor.





Şirketin Hindistan'daki telefon satışlarında yalnızca yüzde 1'lik bir pazar payının olduğu ve 2018 yılının ilk yarısında 1 milyondan az telefon satabildiği, buna karşılık Çin markası Xiaomi'nin 19 milyondan fazla satış yaptığı aktarılıyor.





Apple'ın Hindistan pazarına girmek için büyük çaba sarf ettiği, şirket yöneticilerinin ülkede Apple dükkanları açmak, bağımsız perakende noktalarıyla ilişkileri güçlendirmek ve Hindistan'a özel uygulamalar geliştirmek gibi önemli yatırımlar yaptığı hatırlatılıyor.





Loup Ventures'ün kurucularından Gene Munster, “(Apple), ilerleme vaadlerine rağmen Hindistan'da büyük başarısızlığa uğradı. Apple'ın Hindistan'daki büyüme planından üç yıl geride olduğunu düşünüyorum” açıklamasını yaptı.





Yüzde 20'lik ithalat vergisiyle birlikte fiyatı 1.500 doları bulan iPhone X'in Hindistan'da satılmasının oldukça zor olduğu vurgulanırken, şirketin daha eski modelleri satmayı denediği, 2014-2017 yıllarında bunun işe yaradığı, ancak yazılımların eskimesi nedeniyle bu yıl satışların önemli ölçüde azaldığı ifade ediliyor. Çin menşeli markalara 100-150 dolara satılırken Apple'ın eski modellerinin fiyatı bunun iki katına yaklaşıyor.





Apple'ın gelecek yıl Yeni Delhi, Bangalore ve Mumbai gibi kentlerde dükkan açmaya devam edeceği, ancak bunun büyük bir değişikliğe yol açmayacağı öngörülüyor. Özellikle Apple'ın harita uygulamasında Hintçe bulunmamasının ve Google'ın harita uygulamasının daha kullanabilir olmasının satışları olumsuz etkileyeceği belirtiliyor.