CNR’ın sahibi Ceyda Erem şirketlerini kapattı

Dolar yükseldi CNR’ın sahibi şirketlerini kapattı

Türkiye ekonomisinin krizi ABD ile Rahip Brunson ile ilgili yaşanan kriz sonrası daha da derinleşiyor. Türk lirasının değer kaybı durdurulamıyor. Kur rekorlarına yenilerini ekliyor. Dolar/TL 5,19'u aşmış durumda, Euro altıya dayandı. Türkiye’deki özel sektörlerin borç yükü de 91 milyar TL artmış durumda. Hal böyle olunca şirketler borç yapılanmasına gidiyor. Ekonomik kriz doğrudan şirketleri etkilemeye de başladı.





İstanbul Yeşilköy'de bulunan CNR Fuar Merkezi'nin işletmecisi olan Ceyda Erem şirketlerini tasfiye ediyor. 28 Haziran'dan bu yana dört şirketinin tasfiye kararını alan CNR Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ceyda Erem'in mali krizde olduğu şirkete yakın kaynaklarca doğrulandı.





Sözcü’de yer alan habere göre, 14 milyon 320 bin TL sermayeli Sine Fuarcılık Anonim Şirketi'ni 28 Haziran'da tasfiye eden Erem ayrıca aynı tarihte CNR Ekspo Fuarcılık Anonim Şirketi'ni de kapattı. 4 Temmuz'da CNR Sektörel Fuarcılık Anonim Şirketi'nin ardından 9 Temmuz'da da CNR Yurtdışı İnşaat Taahhüt Toplu Konut Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile ilgili de tasfiye kararı aldı.





Ceyda Erem'e yakın kaynaklar mali kriz içerisinde olduğu bilgisini verdi. Erem'in Atatürk Havalimanı'nın 29 Ekim 2018'den itibaren kademeli olan taşınma kararı nedeniyle de önümüzdeki dönemde fuar alamadığı da paylaşılan bilgiler arasında yer alıyor.





İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nin (İDTM) 300 dönümlük arazi üzerindeki fuar alanı ve bir adet gösteri çadırı 1992 yılında CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret A.Ş’ye yıllık olarak kiralandı. CNR’ye bu alanda organizatör olarak fuar düzenleme, diğer fuar şirketlerine fuar alanı olarak kiralama hakkı tanındı. 2004 yılında 17 şirketi içinde bulunduran CNR Holding Anonim Şrketi'ni kurdu. CNR ile İDTM arasında 2005 yılında imzalanan sözleşme bittiğinde, yenilenmedi. Ev sahibi İDTM, CNR’nin fuar alanından tahliye etmek için dava açtı. Dava 2013 yılında CNR’nin lehine sonuçlandı.





Ceyda Erem'in tasfiye kararı aldığı şirketler:





“CNR YURTDIŞI İNŞAAT TAAHHÜT TOPLU KONUT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ





SİNE FUARCILIK ANONİM ŞİRKETİ





CNR EKSPO FUARCILIK ANONİM ŞİRKETİ





CNR SEKTÖREL FUARCILIK ANONİM ŞİRKETİ.”