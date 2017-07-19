Samanyolu Haber /Gündem / AP eski Başkanı: Türkiye'de yaşananlar tüm sınırları aşıyor /19 Temmuz 2017 08:49

AP eski Başkanı: Türkiye'de yaşananlar tüm sınırları aşıyor

Avrupa Parlamentosu Eski Başkanı, Alman Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) başbakan adayı Martin Schulz, Alman insan hakları savunucusu Peter Steudtner’in gözaltına alınmasını sert bir dille eleştirdi. Spiegel dergisine konuşan Martin Schulz, Peter Steudtner’in Türkiye’de gözaltına alınmasını, “Türkiye’de şu anda yaşananlar tüm sınırları aşıyor” diye nitelendirdi.

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“Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’de demokrasi ve hukuk devletini yok ediyor” diyen Schulz, Cumhurbaşkanının Türkiye’yi giderek Avrupa’dan uzaklaştırdığına dikkat çekti.

Başbakan Angela Merkel’i bu durum karşısında sessiz kalmakla itham eden Schulz,” Bayan Merkel buna daha ne kadar sessiz kalacak” dedi.

Cumhurbaşkanının 15 Temmuz anmalarında “Hainlerin kafasını kopartacağız” sözlerini de eleştiren Schulz, NATO üyesi bir ülkenin Cumhurbaşkanı tarafından böyle bir söylem kullanılmasının demokrasi ve insan hakları ile bağdaşmadığını ve bunun “gerilim ve şiddet dili” olduğunu öne sürdü.

Sosyal Demokrat Parti Meclis Grubu Başkanı Thomas Oppermann ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk-Alman ilişkilerindeki gerilimi yeni bir safhaya taşıdığını savundu. “Merkel’in Erdoğan’ı sakinlikle karşılayan stratejisi başarısız olmuştur” diyen Oppermann, “Merkel’in bunun böyle gitmeyeceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a net bir şekilde ifade etmesi gerekir” diye konuştu.

Peter Steudtner’in gözaltına alınmasını eleştiren Sol Parti Milletvekili Sevim Dağdelen de, “Beklemenin, umut etmenin ve ricada bulunmanın zamanı geçti” diyerek, Alman Dışişlerinin Türkiye konusunda seyahat uyarısı yapması gerektiğini söyledi.

Dağdelen, Peter Steudtner, Deniz Yücel, Meşale Tolu ve diğer Alman vatandaşlarının Türkiye’de gözaltında olması ve tutuklanmasından Başbakan Angela Merkel ve Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’i sorumlu tuttu.
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