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İstanbul’da kahvehaneyi taradılar: Yaralılar var
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İstanbul’da kahvehaneyi taradılar: Yaralılar var
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19 Temmuz 2017 09:04
İstanbul’da kahvehaneyi taradılar: Yaralılar var
İstanbul Ümraniye'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
SHABER3.COM
İstanbul Ümraniye'de dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Çeşme Sokak’ta bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi.
Hedef gözetilmeden açılan ateş sonrası 1'i ağır iki kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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