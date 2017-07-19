Samanyolu Haber /Gündem / İstanbul’da kahvehaneyi taradılar: Yaralılar var /19 Temmuz 2017 09:04

İstanbul’da kahvehaneyi taradılar: Yaralılar var

İstanbul Ümraniye'de bir kahvehaneye düzenlenen silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

SHABER3.COM

İstanbul Ümraniye'de dün akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi Çeşme Sokak’ta bir kahvehaneye silahlı saldırı düzenlendi.

Hedef gözetilmeden açılan ateş sonrası 1'i ağır iki kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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