Antidepresan kullanan kadın 'kısıtlı' seçmen sayıldı

31 Mart'ta İstanbul halkının Ekrem İmamoğlu'nun seçmesinden sonra AKP'nin seçimi iptal ettirmek için yaptığı hamlelerden biri de 41 bin 132 kısıtlı seçmenin oy kullandığı iddiasıydı. Yüksek Seçim Kurulu 'nun (YSK) gerekçeli kararında bu iddia çürürken 'kısıtlı seçmen' olduğu iddia edilen 28 yaşındaki C.Ç. yaşadıklarına isyan etti.





Bir şirkette satış danışmanı olarak çalışan, iki çocuk annesi C.Ç., geçen ocak ayında eşinden boşandı. Bu olaydan sonra annesiyle Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde psikiyatri bölümünde iki kez muayene oldu. Doktor tavsiyesi ile antidepresan kullanmaya başladı.





VESAYET DAVASI AÇILDI





31 Mart seçimlerinden sonra AKP'nin İstanbul seçimlerininin iptal edilmesi için sunduğu gerekçelerden biri de kısıtlı seçmenlerin oy kullandığı iddiasıydı. YSK, AKP'nin itirazı üzerine ‘Zihinsel Engelliler ve Kısıtlılar’ başlıklı liste oluşturarak, adı geçenler hakkında vesayet ihbarında bulunulması için 26 Nisan’da Fatih 3. İlçe Seçim Kurulu’na yazı yazdı. İlçe seçim Kurulu, 7 Mayıs’ta İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na vesayet ihbarında bulundu.





Fatih İlçe Kurulu'nun yaptığı ihbarda “Listenin YSK’dan gelmesi nedeniyle kişinin zihinsel engeli yönünden makul şüphe bulunduğundan vesayet yargılaması yapılması gerektiği düşünülmektedir” denildi. Böylece bir listenin bulunduğu ortaya çıktı.





ŞİMDİ NE OLACAK?





C.Ç. ve listedeki yurttaşlar, İstanbul 11. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açılan dava kapsamında bir hastaneye sevk edilecek. Verilecek rapor uyarınca yurttaşlara vasi atanıp atanmayacağına karar verilecek. Vasi atanırsa C.Ç. ve diğerleri oy kullanamayacak.





İSYAN ETTİ





Oy kullanıp kullanmaması mahkemenin elinde olan C.Ç. yaşadıklarına isyan etti: “Eşimden boşanınca psikolojim bozulduğu için psikiyatride muayeneye gitmiştim. İlk başta ilaç kullanıyordum. Artık kullanmıyorum. Sağlık sorunum yok. Yalnızca ben değil, herkes doktora gidiyor.”

'ÖZEL BİLGİLER SİYASİ AMAÇLI KULLANILDI'





C.Ç.’nin avukatı Turgut Kazan, yurttaşlara ait sağlık bilgilerinin siyasal amaçlı kullanıldığını söyledi. Seçim kurulu yazısında bir listedan bahsediğini belirten Kazan "Bu bilgilerin seçim itirazına malzeme olsun diye bir siyasi partiye verilmesi inanılmaz bir ayıptır. Hukuka aykırıdır ve suçtur. Bu, insanların onuruyla oynama girişimidir. Mahkeme insanları hastaneye sevk edecek. Buna kimin ne hakkı var?” diye konuştu.