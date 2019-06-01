Samanyolu Haber /Gündem / Bayram trafiğinde ilk günden 29 kaza: 12 ölü, 83 yaralı /01 Haziran 2019 21:32

Bayram trafiğinde ilk günden 29 kaza: 12 ölü, 83 yaralı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması ile dün mesai bitimiyle yola çıkan sürücüler yoğun trafik oluştururken, çok sayıda trafik kazası da meydana geldi. Dün saat 18.00’den tatilin ilk günü olan bugün saat 18.00'e kadar meydana gelen 29 trafik kazasında 12 kişi yaşamını yitirdi, 83 kişi yaralandı.

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Ramazan Bayramı tatili, arife günü olan 3 Haziran Pazartesi ile 7 Haziran Cuma gününde kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıktı. Bayram tatili nedeniyle dün mesai bitimi ile tatilciler yollara koyuldu. Özellikle iftar saatinin ardından yollarda yoğunluk oluşurken, uyarılara ve alınan önlemlere karşın birçok trafik kazası meydana geldi. Van'ın Erciş, Kayseri'nin Tomarza ilçeleri ile Elazığ, Balıkesir, Konya, Karaman ve Düzce'deki kazalarda 12 kişi yaşamını yitirirken, 8 kişi yaralandı. İzmir, Kırıkkale, İstanbul, Sivas, Mardin, Aksaray, Bursa, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Tekirdağ, Kayseri ve Karabük'teki kazalarda ise 75 kişi yaralandı. 
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