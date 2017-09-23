Antalya'da tehlikeli gerginlik

Elmalı ilçesindeki kapalı halk pazarında çalışan Suriyeli genç, işvereni tarafından kasadan para çaldığı iddiasıyla işten çıkatıldı.









Gencin akşam saatlerinde yine Suriyeli altı arkadaşıyla dükkana gelip çalıştığı günlerin parasını istediği belirtildi. İşveren Selim Durmuş ile Suriyeliler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.





Önce Suriyeliler Durmuş’u, daha sonra da çevredeki esnaf Suriyelileri darp etti.





Linç başladı!





DHA’nın aktardığına göre olay ilçeye yayılınca 600 kişilik bir grup Otogar sokakta toplanarak “Suriyeli istemiyoruz” diye bağırdı.





Kalabalığın ilçede gördükleri mültecilere saldırdıkları bildirildi. ‘Gerginliğin‘ artması üzerine ilçeye gelen polis ve jandarma yetersiz kaldı, takviye kuvvet gönderildi.





Fırın sahibi ifadesi alınmak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Kalabalık emniyet müdürlüğü ve ilçe meydanında da toplanarak mülteci karşıtı sloganlar attı.





Olayda toplam yedi Suriyelinin yaralandığı öğrenildi. Suriyeliler de güvenlik amacıyla karakola götürüldü.