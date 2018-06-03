Samanyolu Haber /Gündem / Antalya'da göçmenleri taşıyan tekne battı... 9 kişi hayatını kaybetti... /03 Haziran 2018 10:40

Antalya'da göçmenleri taşıyan tekne battı... 9 kişi hayatını kaybetti...

Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise kurtarıldı.

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Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında, içinde yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne battı.

Olayda, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise kurtarıldı.
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