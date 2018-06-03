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Antalya'da göçmenleri taşıyan tekne battı... 9 kişi hayatını kaybetti...
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Antalya'da göçmenleri taşıyan tekne battı... 9 kişi hayatını kaybetti...
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03 Haziran 2018 10:40
Antalya'da göçmenleri taşıyan tekne battı... 9 kişi hayatını kaybetti...
Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında kaçakları taşıyan teknenin batması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi ise kurtarıldı.
SHABER3.COM
Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında, içinde yasadışı yollardan Avrupa ülkelerine geçmek isteyen yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin bulunduğu tekne battı.
Olayda, ilk belirlemelere göre 9 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise kurtarıldı.
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