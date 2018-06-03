Samanyolu Haber /Gündem / Yeşilçam’ın usta oyuncusu hayatını kaybetti. /03 Haziran 2018 10:47

Yeşilçam’ın usta oyuncusu hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın usta oyuncularından Selahattin Fırat hayatını kaybetti. Oyuncu, 2015 yılında yoğun bakıma kaldırılmış, tedavi altına alınmıştı

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Yeşilçam’ın usta oyuncularından  Selahattin Fırat  hayatını kaybetti. 

Kemal Sunal filmlerinde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hatırladığımız, Yeşilçam 'ın usta oyuncusu Selahattin Fırat 2015 yılında yoğun bakıma kaldırılmıştı  

Selahattin Fırat kimdir?
1 Ocak 1926 Ankara doğumlu Türk sineması oyuncusu. Birçok filmde yer almış olan usta oyuncunun son yer aldığı film ve dizilerden bazıları ise:

Akasya Durağı, Hemşo, İki Aile, Sırlar Dünyası.

Yer aldığı filmlerden bazıları:

Akasya Durağı TV Dizisi 1. Sezon (Ağa) 2008

İki Aile (Himmet) TV Dizisi 2006

Gizli Dünyalar TV Dizisi 2004

Sırlar Dünyası / Sır Kapısı Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Dede) TV Dizisi
2002

Çember (Hüseyin) TV Filmi 2000

Işıklı Ayakkabılar (Kasım) TV Filmi 2000

Hemşo Hemşo Sinema Filmi 2000

Hayatın Tek Yolculuğu Sinema Filmi 2000

Akşam Güneşi (Lütfullah) TV Dizisi 1999

Kaygısızlar (Bakkal Cevat) TV Dizisi 1994

Gülcan-3 TV Filmi 1994

Gülcan-2 TV Filmi 1994

Gülcan-1 TV Filmi 1994

Kurdoğlu-2 / Sancağın Ordusu Kurdoğlu-2 / Sancağın Ordusu (...) TV Dizisi
1992

Kurdoğlu 3 / Bu Yola Baş Koydu... (Kaptan) Sinema Filmi 1992

Abuk Sabuk Bir Film (Muhtar Veli Emmi) Sinema Filmi 1990
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