Yeşilçam’ın usta oyuncusu hayatını kaybetti.





Yeşilçam’ın usta oyuncularından Selahattin Fırat hayatını kaybetti.





Kemal Sunal filmlerinde canlandırdığı unutulmaz karakterlerle hatırladığımız, Yeşilçam 'ın usta oyuncusu Selahattin Fırat 2015 yılında yoğun bakıma kaldırılmıştı





Selahattin Fırat kimdir?

1 Ocak 1926 Ankara doğumlu Türk sineması oyuncusu. Birçok filmde yer almış olan usta oyuncunun son yer aldığı film ve dizilerden bazıları ise:





Akasya Durağı, Hemşo, İki Aile, Sırlar Dünyası.





Yer aldığı filmlerden bazıları:





Akasya Durağı TV Dizisi 1. Sezon (Ağa) 2008





İki Aile (Himmet) TV Dizisi 2006





Gizli Dünyalar TV Dizisi 2004





Sırlar Dünyası / Sır Kapısı Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (Dede) TV Dizisi

2002





Çember (Hüseyin) TV Filmi 2000





Işıklı Ayakkabılar (Kasım) TV Filmi 2000





Hemşo Hemşo Sinema Filmi 2000





Hayatın Tek Yolculuğu Sinema Filmi 2000





Akşam Güneşi (Lütfullah) TV Dizisi 1999





Kaygısızlar (Bakkal Cevat) TV Dizisi 1994





Gülcan-3 TV Filmi 1994





Gülcan-2 TV Filmi 1994





Gülcan-1 TV Filmi 1994





Kurdoğlu-2 / Sancağın Ordusu Kurdoğlu-2 / Sancağın Ordusu (...) TV Dizisi

1992





Kurdoğlu 3 / Bu Yola Baş Koydu... (Kaptan) Sinema Filmi 1992





Abuk Sabuk Bir Film (Muhtar Veli Emmi) Sinema Filmi 1990